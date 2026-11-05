Британия и ЕС приближаются к "перезагрузке" Brexit - в заявлении планируют упомянуть Украину

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем в этом месяце отправится в Брюссель, чтобы "перезагрузить" Brexit. За две недели "зона приземления" для соглашения с ЕС выглядит всё более ясной — речь идёт о нескольких соглашениях и совместном заявлении с упоминанием, в том числе, поддержки Украины. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Переговоры, начавшиеся при предшественнике Бернема Кире Стармере, включают новое соглашение в агропродовольственной сфере, соглашение об объединении систем торговли квотами на выбросы и новые визы для молодёжи.

Проекты текстов всех трёх основных соглашений сейчас в основном завершены и проходят процесс утверждения в ЕС, сообщили три человека, знакомые с ходом переговоров.

Помимо трёх новых соглашений, Брюссель и Лондон также договорятся о совместном заявлении, которое будет охватывать другие аспекты отношений.

Великобритания и ЕС ведут переговоры по соглашениям в течение 18 месяцев. Затем они были отложены до лета после краха премьерства Стармера.

Как пишет издание, соглашение о торговле выбросами фактически завершено уже несколько недель назад.

Это позволит обеим сторонам освободиться от трансграничных углеродных налогов CBAM, снизить долгосрочную волатильность и открыть доступ к инвестициям на рынках выбросов.

Сложные аспекты планируемого соглашения по агропродовольственному сектору — также известного как санитарное и фитосанитарное соглашение (SPS), — также были уточнены.

В конечном итоге Великобритания будет согласовывать свои правила с правилами ЕС в отношении пестицидов, однако переходные положения смягчат удар для фермеров, которые в настоящее время используют продукты, которые будут запрещены.

Наиболее сложным из трёх вопросов, безусловно, является вопрос молодёжной мобильности, пишет издание.

ЕС теперь поддерживает план Великобритании по ограничению количества виз в рамках программы молодёжной мобильности, хотя продолжаются споры о точном количестве, которое, как ожидается, составит от 80 000 до 100 000. Также необходимо проработать вопрос о взаимности программы со всеми странами — членами ЕС.

Позднее требование ЕС о снижении платы за обучение для европейских студентов, обучающихся в Великобритании, будет отделено от более широкого вопроса молодёжной мобильности — и должно быть рассмотрено после саммита — согласно проекту заявления, подготовленному ЕС.

Великобритания давно заявляла о своей открытости к этой идее, но только в обмен на гарантии того, что она не пострадает от программы ЕС "Сделано в Европе" (Made in Europe). Волна протекционистской политики ЕС угрожает нанести ущерб британскому бизнесу, и Лондон хочет защитить его от любых негативных последствий, отмечает издание.

ЕС заявляет, что на текущем этапе не может дать гарантий в отношении программы "Сделано в Европе", поскольку законодательство всё ещё находится на стадии доработки. Великобритания не хочет вкладывать сотни миллионов фунтов стерлингов без чего-либо, что компенсировало бы затраты.

Эти вопросы будут признаны на саммите в запланированном совместном заявлении, но не будут сразу решены, пишет издание.

В проекте заявления говорится, что обе стороны "будут работать над" соглашением о том, чтобы студенты из ЕС платили за обучение по внутренним тарифам, с целью заключить его в течение следующих шести месяцев.

В проекте говорится, что после заключения трёх основных соглашений ЕС будет рассчитывать на их "совместное и своевременное вступление в силу", подчёркивая, что соглашения являются единым пакетом. Дипломаты ЕС ранее заявляли, что переговоры о плате за обучение должны быть успешными, прежде чем остальная часть пакета сможет вступить в силу.

В проекте документа, посвящённом программе "Сделано в Европе", говорится, что обе стороны "обязуются на основе взаимности стремиться, где это возможно, ограничивать негативное влияние друг на друга мер, касающихся конкретных цепочек поставок, если это соответствует их взаимным интересам". В нём также содержится призыв к Великобритании заимствовать некоторые политики ЕС. Покажет время, довольна ли этим Лондон, отмечает издание.

Совместное заявление является универсальным документом и предоставляет обеим сторонам возможность обсудить вопросы, не требующие нового международного соглашения.

Оно может включать обязательства по внедрению новых мер в рамках существующего партнёрства в сфере безопасности и обороны (Security and Defense Partnership). В проекте Брюсселя, например, предлагается "немедленно" начать диалог по вопросам "экономической безопасности".

В нём также говорится, что обе стороны будут оказывать поддержку Украине "столько, сколько потребуется", и осуждается гуманитарная ситуация в Газе и на Западном берегу - отмечается в публикации.

В проекте ЕС также содержится требование к Великобритании вдвое сократить "досрочное выдворение и депортацию иностранных граждан, совершивших правонарушения, из Великобритании в страны — члены ЕС" — политика, которая вызывает обеспокоенность в некоторых столицах стран ЕС.

В сентябре Бернем заявил своей партии, что хочет использовать встречу как переходный этап для определения "вариантов" будущих отношений Великобритании с ЕС — возможно, включая воссоединение.

"Маловероятно, что это произойдёт непосредственно на саммите; вместо этого соответствующее заявление ожидается примерно в то же время", — указывается в публикации.

Великобритания может вернуться в ЕС — правительство Бернема начало переговоры с Брюсселем