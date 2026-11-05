Британія і ЄС наближаються до "перезавантаження" Brexit - у заяві планують згадку про Україну

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем цього місяця вирушить до Брюсселя, щоб "перезавантажити" Brexit. За два тижні "зона приземлення" для угоди з ЄС виглядає дедалі яснішою - ідеться про кілька угод і спільну заяву зі згадкою у тому числі і підтримки України. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

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Переговори, які розпочалися за попередника Бернема Кіра Стармера, включають нову угоду про агропродовольчу сферу, угоду про об'єднання систем торгівлі викидами та нові візи для молоді.

Проєкти текстів усіх трьох основних угод зараз здебільшого завершені та проходять процес затвердження ЄС, повідомили три особи, знайомі зі станом переговорів.

Окрім трьох нових угод, Брюссель та Лондон також домовляться про спільну заяву, що охоплюватиме інші аспекти відносин.

Велика Британія та ЄС ведуть переговори щодо угод протягом 18 місяців. Потім вони були відкладені на літо після краху прем'єрства Стармера.

Як пише видання, угода про торгівлю викидами фактично завершена вже кілька тижнів тому.

Це дозволить звільнити обидві сторони від взаємних вуглецевих прикордонних податків CBAM, знизити довгострокову волатильність та відкрити доступ до інвестицій на ринках викидів.

Важкі аспекти планованої угоди щодо агропродовольчого сектора — також відомої як санітарна і фітосанітарна угода (SPS) — також було уточнено.

Зрештою Велика Британія погоджуватиме свої правила з правилами ЄС щодо пестицидів, але перехідні положення пом'якшать удар для фермерів, які наразі використовують продукти, які будуть заборонені.

Найбільш складним із трьох питань, безумовно, є питання молодіжної мобільності, пише видання.

ЄС тепер підтримує план Великої Британії щодо обмеження кількості віз у межах програми молодіжної мобільності, хоча точаться суперечки про точну кількість, яка, як очікується, становитиме від 80 000 до 100 000. Також необхідно опрацювати питання щодо взаємності програми з усіма країнами-членами ЄС.

Пізня вимога ЄС щодо зниження плати за навчання для європейських студентів, які навчаються у Великій Британії, буде відокремлена від ширшого питання молодіжної мобільності — і має бути розглянута після саміту — згідно з проєктом заяви, підготовленим ЄС.

Велика Британія давно заявляла про свою відкритість до цієї ідеї, але тільки в обмін на гарантії того, що вона не постраждає від програми ЄС "Зроблено в Європі" (Made in Europe). Хвиля протекціоністської політики ЄС загрожує завдати шкоди британському бізнесу, і Лондон хоче захистити його від будь-яких негативних наслідків, зазначає видання.

ЄС заявляє, що на поточному етапі не може дати гарантій щодо програми "Зроблено в Європі", оскільки законодавство все ще перебуває на стадії доопрацювання. Велика Британія не хоче вкладати сотні мільйонів фунтів стерлінгів без будь-чого, що компенсувало б витрати.

Ці питання будуть визнані на саміті у запланованій спільній заяві, але не будуть вирішені відразу, пише видання.

У проєкті заяви йдеться, що обидві сторони "працюватимуть над" угодою про те, щоб студенти з ЄС платили за навчання за внутрішніми тарифами з метою її укладання протягом наступних шести місяців.

У проєкті йдеться, що після укладення трьох основних угод ЄС розраховуватиме на їх "спільне та своєчасне набуття чинності", наголошуючи, що угоди є єдиним пакетом. Дипломати ЄС раніше заявляли, що переговори щодо плати за навчання мають бути успішними, перш ніж решта пакета зможе набути чинності.

У проєкті документа, присвяченому програмі "Зроблено в Європі", йдеться, що обидві сторони "зобов'язуються на основі взаємності прагнути, де це можливо, до обмеження негативного впливу один на одного заходів, що стосуються конкретних ланцюжків поставок, якщо це відповідає їх взаємним інтересам". У ньому також міститься заклик до Великої Британії запозичити деякі політики ЄС. Чи Лондон задоволений цим, покаже час, зауважує видання.

Спільна заява є універсальним документом і надає обом сторонам можливість обговорити питання, які не потребують нової міжнародної угоди.

Вона може включати зобов'язання щодо впровадження нових заходів у межах існуючого партнерства в галузі безпеки та оборони (Security and Defense Partnership). У проєкті Брюсселя, наприклад, пропонується "негайний" початок діалогу з "економічної безпеки".

У ньому також йдеться, що обидві сторони надаватимуть підтримку Україні "стільки, скільки потрібно", і засуджується гуманітарна ситуація в Газі та на Західному березі - зазначається у публікації.

У проєкті ЄС також міститься вимога до Великої Британії скоротити вдвічі "дострокове видворення та депортацію іноземних громадян, які вчинили правопорушення, з Великої Британії до країн-членів ЄС" — політика, яка викликає занепокоєння в деяких столицях країн ЄС.

У вересні Бернем заявив своїй партії, що хоче використати зустріч як перехідний пункт для визначення "варіантів" майбутніх відносин Великої Британії з ЄС - можливо, включаючи возз'єднання.

"Малоймовірно, що це відбудеться безпосередньо на саміті; натомість відповідну заяву очікують приблизно в той самий час", - вказується у публікації.

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