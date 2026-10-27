Велика Британія може повернутися до ЄС – уряд Бернема розпочав переговори з Брюсселем
Київ • УНН
Уряд Енді Бернема веде переговори з Брюсселем про тісніші відносини після Brexit. Серед варіантів — повернення до ЄС або єдиного ринку.
Велика Британія веде переговори з Європейським Союзом щодо можливого відновлення вільного пересування людей. Серед варіантів майбутніх відносин розглядають повернення країни до ЄС або приєднання до єдиного європейського ринку. Про це повідомляє The Telegraph, пише УНН.
Деталі
Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем прагне переглянути наслідки Brexit та налагодити тіснішу співпрацю з Брюсселем. За інформацією видання, британські та європейські посадовці вже обговорюють можливі сценарії зближення.
Очікується, що Бернем представить своє бачення майбутніх відносин із ЄС напередодні спільного саміту, запланованого на 20 листопада. Водночас остаточного рішення щодо повернення до європейських структур уряд поки не ухвалив.
Чи повернеться Велика Британія до Євросоюзу
Вільне пересування людей є одним з основних принципів єдиного ринку ЄС. Без його дотримання повноцінне членство у блоці або участь у єдиному ринку неможливі.
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Однак представники британського уряду наголошують, що Бернем наразі не пропонує негайного відновлення вільного пересування. Йдеться насамперед про обговорення довгострокових відносин із Європою.
Сам прем'єр заявив, що не ухвалюватиме рішень щодо Brexit всупереч волі британців.
Бернем раніше визнавав, що вихід із Євросоюзу завдав Великій Британії більше шкоди, ніж користі. Він також заявляв про бажання побачити повернення країни до ЄС протягом свого життя.
Нагадаємо, Велика Британія офіційно залишила Європейський Союз 31 січня 2020 року. Відтоді питання можливого відновлення тісніших зв'язків із Брюсселем залишається одним із найгостріших у британській політиці.
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