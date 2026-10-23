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Eurofighter Typhoon

Франція і Велика Британія вперше провели спільні ядерні навчання

Київ • УНН

 • 654 перегляди

Франція та Велика Британія вперше провели спільні ядерні навчання, без використання зброї. Маневри посилили координацію перед загрозою рф.

Франція і Велика Британія вперше провели спільні ядерні навчання

Франція і Велика Британія, дві ядерні держави Європи, вперше взяли участь у спільних навчаннях за участю французьких стратегічних повітряних сил повітряного ядерного компонента. Про це заявила 23 жовтня міністерка збройних сил Франції Катрін Вотрен у X, пише УНН.

Вперше винищувачі "Typhoon" британських ВПС приєдналися до французьких винищувачів "Rafale" для участі у навчаннях, організованих стратегічними повітряними силами повітряного ядерного компоненту. Це вирішальна віха у французькій оборонній співпраці, що демонструє координацію та відданість двох європейських ядерних держав європейській безпеці та надійному стримуванню

- вказала Катрін Вотрен.

Як зазначає Le Monde, під час навчань "Rummy" британські винищувачі Typhoon, які вперше взяли участь у вівторок увечері у навчаннях за участю французького повітряного ядерного компонента, супроводжували винищувачі Rafale з Сен-Діз'є над Середземним морем, щоб імітувати ядерний удар. Ядерна зброя не використовувалася. Навчання мало на меті посилити координацію та оперативну сумісність між ЗС двох країн. "Наявність незалежних ядерних сил не виключає координації", – заявила міністр збройних сил Франції Катрін Вотрен.

Ці навчання, як повідомляється, втілюють зближення, започатковане Нортвудською декларацією в липні 2025 року. Париж і Лондон вирішили посилити координацію своїх ядерних сил перед обличчям російської загрози, в контексті війни в Україні.

Франція провела випробування нової ядерної ракети M51.3 - за цим спостерігав Макрон06.10.26, 13:18 • 4932 перегляди

Юлія Шрамко

Світ
Ядерна зброя
Війна в Україні
Повітряні сили Великої Британії
Dassault Rafale
Eurofighter Typhoon
Франція
Велика Британія
Україна