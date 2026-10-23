Франция и Великобритания впервые провели совместные ядерные учения

Франция и Великобритания, две ядерные державы Европы, впервые приняли участие в совместных учениях с участием французских стратегических воздушных сил воздушного ядерного компонента. Об этом 23 октября заявила министр вооружённых сил Франции Катрин Вотрен в X, пишет УНН.

Впервые истребители "Typhoon" британских ВВС присоединились к французским истребителям "Rafale" для участия в учениях, организованных стратегическими воздушными силами воздушного ядерного компонента. Это решающая веха во французском оборонном сотрудничестве, демонстрирующая координацию и приверженность двух европейских ядерных держав европейской безопасности и надёжному сдерживанию - указала Катрин Вотрен.

Как отмечает Le Monde, во время учений "Rummy" британские истребители Typhoon, впервые принявшие участие во вторник вечером в учениях с участием французского воздушного ядерного компонента, сопровождали истребители Rafale из Сен-Дизье над Средиземным морем, чтобы имитировать ядерный удар. Ядерное оружие не использовалось. Учения были направлены на усиление координации и оперативной совместимости между вооружёнными силами двух стран. "Наличие независимых ядерных сил не исключает координации", — заявила министр вооружённых сил Франции Катрин Вотрен.

Эти учения, как сообщается, воплощают сближение, начатое Нортвудской декларацией в июле 2025 года. Париж и Лондон решили усилить координацию своих ядерных сил перед лицом российской угрозы, в контексте войны в Украине.

Франция провела испытание новой ядерной ракеты M51.3 - за этим наблюдал Макрон