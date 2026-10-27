Великобритания может вернуться в ЕС — правительство Бернема начало переговоры с Брюсселем
Киев • УНН
Правительство Энди Бернема ведёт переговоры с Брюсселем о более тесных отношениях после Brexit. Среди вариантов — возвращение в ЕС или в единый рынок.
Великобритания ведет переговоры с Европейским Союзом о возможном восстановлении свободы передвижения людей. Среди вариантов будущих отношений рассматриваются возвращение страны в ЕС или присоединение к единому европейскому рынку. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.
Детали
Премьер-министр Великобритании Энди Бернем стремится пересмотреть последствия Brexit и наладить более тесное сотрудничество с Брюсселем. По информации издания, британские и европейские чиновники уже обсуждают возможные сценарии сближения.
Ожидается, что Бернем представит свое видение будущих отношений с ЕС накануне совместного саммита, запланированного на 20 ноября. В то же время окончательного решения о возвращении в европейские структуры правительство пока не приняло.
Вернется ли Великобритания в Евросоюз
Свобода передвижения людей является одним из основных принципов единого рынка ЕС. Без ее соблюдения полноценное членство в блоке или участие в едином рынке невозможны.
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Однако представители британского правительства подчеркивают, что Бернем в настоящее время не предлагает немедленного восстановления свободы передвижения. Речь прежде всего идет об обсуждении долгосрочных отношений с Европой.
Сам премьер заявил, что не будет принимать решений по Brexit вопреки воле британцев.
Бернем ранее признавал, что выход из Евросоюза принес Великобритании больше вреда, чем пользы. Он также заявлял о желании увидеть возвращение страны в ЕС при своей жизни.
Напомним, Великобритания официально вышла из Европейского Союза 31 января 2020 года. С тех пор вопрос возможного восстановления более тесных связей с Брюсселем остается одним из самых острых в британской политике.
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