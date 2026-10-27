Европа берет оборону в свои руки — пять ведущих стран сделали громкое заявление относительно НАТО
Киев • УНН
Министры обороны E5 договорились развивать европейские оборонные возможности в рамках НАТО. Они также пообещали поддерживать Украину.
Пять ведущих европейских членов НАТО заявили о готовности усилить свою роль в обеспечении безопасности Европы. В то же время они подчеркнули, что США остаются незаменимым союзником. Об этом сообщает LRT со ссылкой на BNS, пишет УНН.
Детали
Министры обороны Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании, входящие в группу E5, провели переговоры в Париже. По их итогам стороны договорились активнее развивать европейские оборонные возможности.
Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность
В то же время министры подчеркнули важность дальнейшего военного присутствия США в Европе.
Европа готовится к изменениям в НАТО
Министр обороны Франции Катрин Вотран заявила, что страны будут работать над созданием более сильной Европы в рамках НАТО, координируя свои действия с Вашингтоном.
Вопрос стал особенно актуальным после решения Пентагона сократить американский военный контингент в Германии примерно на 5000 военнослужащих. Польская сторона выразила надежду, что такие шаги будут согласовываться с союзниками, чтобы не ослабить оборону Альянса.
Отдельно министры подтвердили готовность и дальше поддерживать Украину, хотя новых пакетов помощи на встрече не объявили.
Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется
Следующую встречу группы E5 планируют провести в Риме в марте 2027 года.
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