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Европа берет оборону в свои руки — пять ведущих стран сделали громкое заявление относительно НАТО

Киев • УНН

 • 5674 просмотра

Министры обороны E5 договорились развивать европейские оборонные возможности в рамках НАТО. Они также пообещали поддерживать Украину.

Европа берет оборону в свои руки — пять ведущих стран сделали громкое заявление относительно НАТО

Пять ведущих европейских членов НАТО заявили о готовности усилить свою роль в обеспечении безопасности Европы. В то же время они подчеркнули, что США остаются незаменимым союзником. Об этом сообщает LRT со ссылкой на BNS, пишет УНН.

Детали

Министры обороны Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании, входящие в группу E5, провели переговоры в Париже. По их итогам стороны договорились активнее развивать европейские оборонные возможности.

Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность

– говорится в совместном заявлении.

В то же время министры подчеркнули важность дальнейшего военного присутствия США в Европе.

Европа готовится к изменениям в НАТО

Министр обороны Франции Катрин Вотран заявила, что страны будут работать над созданием более сильной Европы в рамках НАТО, координируя свои действия с Вашингтоном.

Вопрос стал особенно актуальным после решения Пентагона сократить американский военный контингент в Германии примерно на 5000 военнослужащих. Польская сторона выразила надежду, что такие шаги будут согласовываться с союзниками, чтобы не ослабить оборону Альянса.

Отдельно министры подтвердили готовность и дальше поддерживать Украину, хотя новых пакетов помощи на встрече не объявили.

Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется

– заявил британский министр Вес Стритинг, подчеркнув масштабы российской угрозы.

Следующую встречу группы E5 планируют провести в Риме в марте 2027 года.

Совет ЕС выделяет 4,7 млрд евро компенсации государствам-членам за поддержку Украины26.10.26, 20:53 • 14699 просмотров

Степан Гафтко

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