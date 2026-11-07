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The Guardian

П'ять європейських лідерів закликали до тісніших зв'язків між ЄС та Британією - що в центрі уваги

Київ • УНН

 • 268 перегляди

Лідери п’яти країн ЄС закликали поглибити співпрацю з Британією у чистій енергетиці. Вони хочуть прискорити її повернення на ринок електроенергії ЄС.

П'ять європейських лідерів закликали до тісніших зв'язків між ЄС та Британією - що в центрі уваги

П’ятеро європейських лідерів закликали до тісніших зв’язків із Великою Британією напередодні довгоочікуваного саміту між ЄС і Сполученим Королівством, передає УНН із посиланням на The Guardian.

У листі, адресованому Урсулі фон дер Ляєн та Антоніу Кошті, лідери Німеччини, Бельгії, Нідерландів, Люксембургу та Данії зазначили, що поглиблення співпраці у сфері чистої енергетики піде на користь обом сторонам.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європейської ради Антоніу Кошта зустрінуться з представниками Великої Британії 20 листопада в Брюсселі. Очікується, що під час цієї зустрічі буде підписано угоди, які стосуватимуться торгівлі продуктами харчування та напоями, скорочення викидів вуглецю, а також молодіжних обмінів.

Ці п’ять країн також наполягають на прискоренні переговорів щодо ще одного важливого питання — повернення Великої Британії до внутрішнього ринку електроенергії ЄС. "Ми закликаємо вас і Велику Британію узгодити під час саміту подальші кроки для завершення цих переговорів", — йдеться в листі, з яким ознайомилося видання The Guardian. Документ підписали: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен, прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер, прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

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Називаючи Велику Британію "близьким партнером у переході до екологічно чистої енергетики", лідери зазначили, що інтеграція країни до внутрішнього ринку електроенергії ЄС є "необхідною умовою для розкриття повного потенціалу регіону Північного моря та перетворення його на найбільший у світі хаб чистої енергії".

Додамо

Раніше цього року Велика Британія та дев’ять інших європейських країн уклали угоду, спрямовану на прискорення розгортання офшорних вітрових електростанцій у 2030-х роках і створення енергомережі в Північному морі. Вихід Великої Британії з внутрішнього ринку електроенергії ЄС, як вважається, стримує розвиток енергетичного потенціалу Північного моря та призводить до додаткових витрат.

Утім, як зазначає видання, повернення Великої Британії на внутрішній ринок електроенергії може стати предметом суперечок, оскільки від країни вимагатимуть робити внески до бюджету ЄС — зокрема, до фондів згуртування (cohesion funds), призначених для сприяння економічному розвитку в менш заможних регіонах. Британські посадовці з пересторогою ставляться до угоди, за якої кошти платників податків можуть бути спрямовані на фінансування інфраструктурних проєктів у країнах Центральної та Східної Європи. Минулого року переговори щодо приєднання Великої Британії до оборонного фонду ЄС обсягом 150 млрд євро (125 млрд фунтів стерлінгів) зірвалися через суперечку щодо розміру британського внеску.

Намагаючись уникнути чергового конфлікту через фінансові питання, країни-учасниці угоди щодо Північного моря наголошують на тому, що ця домовленість може забезпечити нижчі та стабільніші ціни на енергоносії для британських споживачів. "Велика Британія не просто робитиме внески до фондів згуртування ЄС, — зазначив дипломат ЄС. — Вона інвестуватиме в отримання доступу до більш інтегрованого, безпечного та конкурентоспроможного європейського енергетичного ринку.

Це сприятиме ефективнішій торгівлі електроенергією, що, своєю чергою, призведе до зниження витрат для британських споживачів".

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Згідно з даними галузевої організації Energy UK, опублікованими у 2024 році, якщо нинішній формат енергетичних відносин залишиться незмінним, у період з 2024 по 2029 рік Велика Британія може зазнати додаткових витрат у розмірі 10 млрд фунтів стерлінгів — через вищі рахунки за енергію та скорочення надходжень до державної скарбниці.

Представники галузі стверджують, що бар’єри, спричинені Brexit, з часом ставатимуть дедалі відчутнішими, перешкоджаючи Великій Британії повною мірою скористатися перевагами розвитку офшорної вітроенергетики.

Після обрання на посаду прем’єр-міністра Бернем заявив, що уряд розгляне різні варіанти відносин із ЄС, зокрема створення митного союзу, повернення до єдиного ринку або навіть "повний крок уперед" — відновлення повноправного членства.

Однак колишній головний перемовник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє заявив, що Велика Британія не зможе повернутися до єдиного ринку за принципом "шведського столу" (обираючи лише те, що їй до вподоби). У розмові з журналісткою BBC Лорою Кюнсберг Барньє зазначив: "Під час переговорів щодо Brexit я неодноразово наголошував: не можна обирати лише вигідні для себе умови, відкидаючи решту".

"Не можна користуватися однією свободою, відмовляючись від інших. Чотири свободи — це, по суті, чотири обов’язкові умови для перебування на єдиному ринку".

Депутати від Лейбористської партії підтримали заклики до поглиблення зв’язків. Стелла Крісі, очільниця організації "Лейбористський рух за Європу" (Labour Movement for Europe), яка виступає за проведення де-факто другого референдуму (і пропонує включити цю ідею до передвиборчої програми партії), заявила, що вже зараз можна запровадити "чимало розумних змін".

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У суботньому ефірі програми BBC "Today" Крісі зауважила: "Наші показники експорту знизилися, оскільки вихід із Європейського Союзу завдав серйозного удару по нашій економіці. З багатьма речами в житті можна боротися, але географія — точно не одна з них".

"Найбільший торговельний блок у світі знаходиться просто в нас під боком, а ми вирішили з нього вийти. Як наслідок, тепер ми стикаємося з величезними перешкодами у торгівлі з ним".

Вона назвала нещодавні висловлювання Бернема, який висловив бажання налагодити тісніші відносини з ЄС, "озвученням правди".

Антоніна Туманова

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