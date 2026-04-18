Более половины британцев поддерживают возвращение в ЕС через 10 лет после Brexit

Киев • УНН

 • 308 просмотра

Опрос показал, что 53% граждан Великобритании поддерживают повторное вступление в ЕС. Наибольшую поддержку выявили избиратели лейбористов и либералов.

Более половины граждан Великобритании поддерживают идею повторного вступления в Европейский Союз спустя десять лет после референдума по Brexit. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Согласно исследованию организации Best for Britain, 53% опрошенных выступают за полноценное возвращение страны в ЕС. Самый высокий уровень поддержки зафиксирован среди избирателей Лейбористской партии – 83%, Либеральных демократов – 84% и Партии зеленых – 82%.

В то же время действующий подход правительства к отношениям с ЕС поддерживают 61% респондентов, однако лишь 19% делают это уверенно. Эксперты предостерегают, что такая "осторожная" стратегия лейбористов может привести к потере поддержки как среди прогрессивных избирателей, так и в традиционных для партии регионах.

Исследователи отмечают, что возвращение к единому рынку или таможенному союзу может стать политически сложным шагом, поскольку вновь откроет дискуссии о суверенитете и потребует значительных уступок в регуляторной политике.

По мнению аналитиков, нынешняя позиция британских властей относительно Brexit выглядит противоречивой, ведь правительство признает экономические потери от выхода из ЕС, но не демонстрирует готовности к радикальному пересмотру курса.

