Стармер не собирается уходить в отставку на фоне последствий скандала с "файлами Эпштейна"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник отказался прислушаться к призывам уйти в отставку, даже от лидера своей партии в Шотландии, пообещав продолжать борьбу после того, как его назначение Питера Мандельсона послом США привело к кризису в правительстве, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Под давлением из-за назначения человека, чьи тесные связи с осужденным за сексуальные преступления в США покойным финансистом Джеффри Эпштейном стали полностью очевидными, Стармер попытался изменить нарратив.

Но требование Анаса Сарвара, лидера Лейбористской партии в Шотландии, уйти в отставку и увольнение второго старшего помощника за два дня мало что сделали, чтобы остановить вопросы относительно его суждения и способности руководить, пишет издание.

Отставка руководителя отдела коммуникаций Тима Аллана произошла после увольнения ближайшего помощника Стармера, Моргана Максвини, который заявил, что взял на себя ответственность за консультирование по назначению Мандельсона на высшую дипломатическую должность Великобритании в Соединенных Штатах.

Несмотря на вмешательство Сарвара, Стармер позже получил сообщения поддержки от своих главных министров и некоторых потенциальных соперников в лидерстве, а позитивный прием на встрече законодателей Лейбористской партии свидетельствовал о том, что не будет никаких немедленных шагов по его устранению, отмечает издание.

После такой настойчивой борьбы за возможность изменить нашу страну, я не готов отказаться от своего мандата и своей ответственности перед своей страной или погрузить нас в хаос, как это сделали другие - сказал Стармер на встрече

Он добавил, что его основная цель - предотвратить приход к власти популистской партии Reform, которую возглавляет ветеран-сторонник Brexit Найджел Фараж.

"Это моя борьба, это вся наша борьба, и мы в этом вместе", - сказал Стармер.

Ранее Сарвар, выступая в Шотландии, где поддержка Лейбористской партии резко упала после выборов 2024 года, сказал, что с тяжелым сердцем он вынужден защищать Шотландию и призывать к смене лидера в столице Великобритании Лондоне.

"Отвлечение внимания должно прекратиться, и руководство на Даунинг-стрит должно измениться", - сказал он на пресс-конференции.

В ответ представитель Даунинг-стрит заявил, что Стармер имеет "четкий пятилетний мандат от британского народа для осуществления изменений, и именно это он и сделает".

Bloomberg узнал об угрозе для премьерства Стармера после отставки помощников. В его офисе настаивают, что он "оптимистичен"

Своим заявлением Сарвар стал самым высокопоставленным деятелем Лейбористской партии, который призвал к отставке Стармера.

Но Стармер получил поддержку от своего заместителя Дэвида Ламми, министра финансов Рэйчел Ривз и министра иностранных дел Иветт Купер, среди прочих. Анджела Рейнер, его бывшая заместительница, которую считают ведущей кандидаткой на лидерство, выразила ему свою "полную поддержку".

"Я призываю всех своих коллег объединиться, помнить о наших ценностях и воплощать их на практике как команда. Премьер-министр имеет мою полную поддержку в том, чтобы вести нас к этой цели", - написала Рейнер в X.

Его встретили аплодисментами члены парламента от Лейбористской партии, а один из законодателей, присутствовавший на встрече, сказал Reuters: "Пока что он в безопасности".

С отставкой Максвини в воскресенье Стармер надеялся перезагрузить нарратив и попытаться вернуться к повестке дня, на которой он до сих пор не смог сосредоточиться - решению кризиса стоимости жизни и стимулированию британской экономики.

Лидер оппозиционной Консервативной партии Кеми Баденох обвинил Стармера в неспособности управлять своим правительством.

"Он как полиэтиленовый пакет, развевающийся на ветру. Нам нужно, чтобы он взял себя в руки, и если он не может этого сделать, то это должен сделать кто-то другой в Лейбористской партии, или же они должны провести выборы", - сказала она Sky News.

Дополнение

Новый скандал вокруг Мандельсона, который был уволен с должности посла в Соединенных Штатах в сентябре, возник после того, как в прошлом месяце Министерство юстиции США обнародовало документы, которые содержали электронные письма, свидетельствующие о том, что Мандельсон раскрыл Эпштейну обсуждения возможной продажи активов в Великобритании и налоговых изменений во время финансового кризиса.

Мандельсон публично не комментировал обвинения в утечке документов и не отвечал на сообщения с просьбой прокомментировать ситуацию. Сейчас он находится под следствием полиции за вероятное неправомерное обращение с должностью.

Стармер защищал свои действия, обвинив Мандельсона в создании "целого ряда лжи" относительно его связей с Эпштейном и пообещав обнародовать документы о том, как его назначили.

