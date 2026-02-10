Стармер не збирається йти у відставку на тлі наслідків скандалу з "файлами Епштейна"

$43.030.02
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 14318 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 25669 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 23500 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 22592 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 20262 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18 • 18215 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
9 лютого, 15:20 • 19650 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 29992 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 48182 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Дональд Трамп відвідає Китай у квітні для зустрічі із Сі Цзіньпіном10 лютого, 00:20 • 3772 перегляди
Прокуратура в Гаазі вимагає 45 років тюрми для колишнього президента Косова Хашима Тачі10 лютого, 00:31 • 5096 перегляди
Болгарські активісти заявили про виявлення бази ПВК "вагнер" у горах поблизу села Кладниця10 лютого, 01:06 • 7704 перегляди
Японія приєднається до ініціативи НАТО PURL для підтримки України озброєнням04:59 • 14280 перегляди
Генштаб оновив дані про втрати рф: за добу ліквідовано майже тисячу окупантів та 33 артсистемиPhoto06:01 • 6798 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 26283 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 34402 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 72578 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 94095 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 109347 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Нікол Пашинян
Марк Рютте
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Село
Донецька область
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 12914 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 14747 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 15126 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 41429 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 43695 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Financial Times
Дипломатка

Стармер не збирається йти у відставку на тлі наслідків скандалу з "файлами Епштейна"

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відмовився піти у відставку, незважаючи на тиск через призначення Пітера Мандельсона послом США. Він пообіцяв продовжувати боротьбу, щоб запобігти приходу до влади популістської партії Reform.

Стармер не збирається йти у відставку на тлі наслідків скандалу з "файлами Епштейна"

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у понеділок відмовився прислухатися до закликів піти у відставку, навіть від лідера своєї партії в Шотландії, пообіцявши продовжувати боротьбу після того, як його призначення Пітера Мандельсона послом США призвело до кризи в уряді, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Під тиском через призначення людини, чиї тісні зв'язки з засудженим за сексуальні злочини у США покійним фінансистом Джеффрі Епштейном стали повністю очевидними, Стармер спробував змінити наратив.

Але вимога Анаса Сарвара, лідера Лейбористської партії у Шотландії, піти у відставку та звільнення другого старшого помічника за два дні мало що зробили, щоб зупинити питання щодо його судження та здатності керувати, пише видання.

Відставка керівника відділу комунікацій Тіма Аллана відбулася після звільнення найближчого помічника Стармера, Моргана Максвіні, який заявив, що взяв на себе відповідальність за консультування щодо призначення Мандельсона на найвищу дипломатичну посаду Великої Британії в Сполучених Штатах.

Попри втручання Сарвара, Стармер пізніше отримав повідомлення підтримки від своїх головних міністрів та деяких потенційних суперників у лідерстві, а позитивний прийом на зустрічі законодавців Лейбористської партії свідчив про те, що не буде жодних негайних кроків щодо його усунення, зазначає видання.

Після такої наполегливої ​​боротьби за можливість змінити нашу країну, я не готовий відмовитися від свого мандата та своєї відповідальності перед своєю країною або занурити нас у хаос, як це зробили інші

- сказав Стармер на зустрічі

Він додав, що його основна мета - запобігти приходу до влади популістської партії Reform, яку очолює ветеран-прихильник Brexit Найджел Фараж.

"Це моя боротьба, це вся наша боротьба, і ми в цьому разом", - сказав Стармер.

Раніше Сарвар, виступаючи в Шотландії, де підтримка Лейбористської партії різко впала після виборів 2024 року, сказав, що з важким серцем він змушений захищати Шотландію та закликати до зміни лідера у столиці Великої Британії Лондоні.

"Відволікання уваги має припинитися, і керівництво на Даунінг-стріт має змінитися", - сказав він на прес-конференції.

У відповідь речник Даунінг-стріт заявив, що Стармер має "чіткий п'ятирічний мандат від британського народу для здійснення змін, і саме це він і зробить".

Bloomberg дізналося про загрозу для прем'єрства Стармера після відставки помічників. У його офісі наполягають, що він "оптимістичний"09.02.26, 16:32 • 2574 перегляди

Своєю заявою Сарвар став найбільш високопоставленим діячем Лейбористської партії, який закликав до відставки Стармера.

Але Стармер отримав підтримку від свого заступника Девіда Ламмі, міністра фінансів Рейчел Рівз та міністра закордонних справ Іветт Купер, серед інших. Анджела Рейнер, його колишня заступниця, яку вважають провідною кандидаткою на лідерство, висловила йому свою "повну підтримку".

"Я закликаю всіх своїх колег об’єднатися, пам’ятати про наші цінності та втілювати їх на практиці як команда. Прем’єр-міністр має мою повну підтримку у тому, щоб вести нас до цієї мети", - написала Рейнер у X.

Його зустріли оплесками члени парламенту від Лейбористської партії, а один із законодавців, який був присутній на зустрічі, сказав Reuters: "Поки що він у безпеці".

З відставкою Максвіні в неділю Стармер сподівався перезавантажити наратив і спробувати повернутися до порядку денного, на якому він досі не зміг зосередитися - вирішення кризи вартості життя та стимулювання британської економіки.

Лідер опозиційної Консервативної партії Кемі Баденох звинуватив Стармера в нездатності керувати своїм урядом.

"Він як поліетиленовий пакет, що розвівається на вітрі. Нам потрібно, щоб він взяв себе в руки, і якщо він не може цього зробити, то це має зробити хтось інший у Лейбористській партії, або ж вони повинні провести вибори", - сказала вона Sky News.

Доповнення

Новий скандал навколо Мандельсона, якого було звільнено з посади посла в Сполучених Штатах у вересні, виник після того, як минулого місяця Міністерство юстиції США оприлюднило документи, які містили електронні листи, що свідчать про те, що Мандельсон розкрив Епштейну обговорення можливого продажу активів у Великій Британії та податкових змін під час фінансової кризи.

Мандельсон публічно не коментував звинувачення у витоку документів і не відповідав на повідомлення з проханням прокоментувати ситуацію. Зараз він перебуває під слідством поліції за ймовірне неправомірне поводження з посадою.

Стармер захищав свої дії, звинувативши Мандельсона у створенні "цілої низки брехні" щодо його зв'язків з Епштейном і пообіцявши оприлюднити документи про те, як його призначили.

"Темрява" зв'язків Мандельсона й Епштейна не була відомою": Стармер вибачився перед жертвами на тлі кризи прем'єрства05.02.26, 14:27 • 4257 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Дипломатка
Джеффрі Епштайн
Девід Леммі
Міністерство юстиції США
Кір Стармер
Reuters
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Лондон