Стармер не збирається йти у відставку на тлі наслідків скандалу з "файлами Епштейна"

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у понеділок відмовився прислухатися до закликів піти у відставку, навіть від лідера своєї партії в Шотландії, пообіцявши продовжувати боротьбу після того, як його призначення Пітера Мандельсона послом США призвело до кризи в уряді, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Під тиском через призначення людини, чиї тісні зв'язки з засудженим за сексуальні злочини у США покійним фінансистом Джеффрі Епштейном стали повністю очевидними, Стармер спробував змінити наратив.

Але вимога Анаса Сарвара, лідера Лейбористської партії у Шотландії, піти у відставку та звільнення другого старшого помічника за два дні мало що зробили, щоб зупинити питання щодо його судження та здатності керувати, пише видання.

Відставка керівника відділу комунікацій Тіма Аллана відбулася після звільнення найближчого помічника Стармера, Моргана Максвіні, який заявив, що взяв на себе відповідальність за консультування щодо призначення Мандельсона на найвищу дипломатичну посаду Великої Британії в Сполучених Штатах.

Попри втручання Сарвара, Стармер пізніше отримав повідомлення підтримки від своїх головних міністрів та деяких потенційних суперників у лідерстві, а позитивний прийом на зустрічі законодавців Лейбористської партії свідчив про те, що не буде жодних негайних кроків щодо його усунення, зазначає видання.

Після такої наполегливої ​​боротьби за можливість змінити нашу країну, я не готовий відмовитися від свого мандата та своєї відповідальності перед своєю країною або занурити нас у хаос, як це зробили інші - сказав Стармер на зустрічі

Він додав, що його основна мета - запобігти приходу до влади популістської партії Reform, яку очолює ветеран-прихильник Brexit Найджел Фараж.

"Це моя боротьба, це вся наша боротьба, і ми в цьому разом", - сказав Стармер.

Раніше Сарвар, виступаючи в Шотландії, де підтримка Лейбористської партії різко впала після виборів 2024 року, сказав, що з важким серцем він змушений захищати Шотландію та закликати до зміни лідера у столиці Великої Британії Лондоні.

"Відволікання уваги має припинитися, і керівництво на Даунінг-стріт має змінитися", - сказав він на прес-конференції.

У відповідь речник Даунінг-стріт заявив, що Стармер має "чіткий п'ятирічний мандат від британського народу для здійснення змін, і саме це він і зробить".

Своєю заявою Сарвар став найбільш високопоставленим діячем Лейбористської партії, який закликав до відставки Стармера.

Але Стармер отримав підтримку від свого заступника Девіда Ламмі, міністра фінансів Рейчел Рівз та міністра закордонних справ Іветт Купер, серед інших. Анджела Рейнер, його колишня заступниця, яку вважають провідною кандидаткою на лідерство, висловила йому свою "повну підтримку".

"Я закликаю всіх своїх колег об’єднатися, пам’ятати про наші цінності та втілювати їх на практиці як команда. Прем’єр-міністр має мою повну підтримку у тому, щоб вести нас до цієї мети", - написала Рейнер у X.

Його зустріли оплесками члени парламенту від Лейбористської партії, а один із законодавців, який був присутній на зустрічі, сказав Reuters: "Поки що він у безпеці".

З відставкою Максвіні в неділю Стармер сподівався перезавантажити наратив і спробувати повернутися до порядку денного, на якому він досі не зміг зосередитися - вирішення кризи вартості життя та стимулювання британської економіки.

Лідер опозиційної Консервативної партії Кемі Баденох звинуватив Стармера в нездатності керувати своїм урядом.

"Він як поліетиленовий пакет, що розвівається на вітрі. Нам потрібно, щоб він взяв себе в руки, і якщо він не може цього зробити, то це має зробити хтось інший у Лейбористській партії, або ж вони повинні провести вибори", - сказала вона Sky News.

Доповнення

Новий скандал навколо Мандельсона, якого було звільнено з посади посла в Сполучених Штатах у вересні, виник після того, як минулого місяця Міністерство юстиції США оприлюднило документи, які містили електронні листи, що свідчать про те, що Мандельсон розкрив Епштейну обговорення можливого продажу активів у Великій Британії та податкових змін під час фінансової кризи.

Мандельсон публічно не коментував звинувачення у витоку документів і не відповідав на повідомлення з проханням прокоментувати ситуацію. Зараз він перебуває під слідством поліції за ймовірне неправомірне поводження з посадою.

Стармер захищав свої дії, звинувативши Мандельсона у створенні "цілої низки брехні" щодо його зв'язків з Епштейном і пообіцявши оприлюднити документи про те, як його призначили.

