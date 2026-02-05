$43.170.02
"Темрява" зв'язків Мандельсона й Епштейна не була відомою": Стармер вибачився перед жертвами на тлі кризи прем'єрства

Київ • УНН

 • 312 перегляди

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вибачився за призначення Пітера Мандельсона, попри його зв'язки із засудженим фінансистом Джеффрі Епштейном. Стармер заявив, що Мандельсон збрехав йому про глибину своїх стосунків з Епштейном.

"Темрява" зв'язків Мандельсона й Епштейна не була відомою": Стармер вибачився перед жертвами на тлі кризи прем'єрства

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вибачився за призначення Пітера Мандельсона на керівну посаду, попри відомі зв'язки колишнього посланця із засудженим за сексуальні злочини фінансистом Джеффрі Епштейном, намагаючись завершити кризу, що охопила його уряд через призначення Мандельсона, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Мені шкода. Шкода за те, що з вами зробили. Шкода, що так багато людей при владі вас підвели. Шкода, що повірили брехні Мандельсона та призначили його, - сказав Стармер, звертаючись до жертв Епштейна. - І шкода, що навіть зараз ви змушені знову спостерігати, як ця історія розгортається публічно".

Прем'єр-міністр Британії розпочав промову про відродження знедолених британських міст, безпосередньо торкнувшись питання, яке затьмарювало його прем'єрство. Мандельсон збрехав йому, сказав британський прем'єр-міністр: "Він зобразив Епштейна як когось, кого ледве знав".

Вибачення Стармера відбулися після визнання у середу того факту, що матеріали, використані для перевірки Мандельсона на посаду посла в США, містили подробиці його відносин з Епштейном, пише видання. Серія електронних листів, нещодавно опублікованих Міністерством юстиції США, показала, наскільки тісними залишалися ці зв'язки протягом багатьох років після того, як фінансиста було засуджено за обвинуваченнями у торгівлі дітьми в сексуальних цілях у 2008 році.

Стармер сказав, що його команда перед призначенням запитала Мандельсона, чи залишався він з Епштейном і чи приймав він від нього подарунки та інші знаки уваги. "Ніхто з нас не знав глибини та темряви цих відносин, - сказав Стармер. - Інформація, яка зараз доступна, чітко показує, що його відповіді були брехнею".

Члени партії Стармера стають дедалі більш незадоволеними, на тлі того, як їхній уряд наближається до вирішальних місцевих виборів з низькими рейтингами популярності, пише видання. У середу вони допомогли змусити уряд визнати, що конфіденційні документи про процес перевірки Мандельсона будуть розглянуті міжпартійним комітетом з питань розвідки та безпеки.

Цей план може суперечити поточному поліцейському розслідуванню справи Мандельсона після того, як столична поліція Лондона заявила, що попросила уряд приховати деяку інформацію від громадськості, оскільки це може зашкодити їхньому розслідуванню, пише видання.

Відверто розглядаючи скандал з Мандельсоном у четвер, Стармер також прагнув відновити довіру електорату до політичного класу загалом, на тлі того, як британський електорат відвертається від традиційної британської лейбористсько-консервативної дуополії та звертається до маргінальних партій лівих та правих, вказує видання.

Як пише видання, виборці Великої Британії стають дедалі цинічнішими щодо політики: 60% громадськості кажуть, що політики вигадують або перебільшують культурні війни як політичну тактику, порівняно з 40% у 2020 році, згідно з опитуванням Королівського коледжу Лондона та Ipsos, проведеним у серпні.

"Політика в цю небезпечну епоху - це вже не боротьба лівих і правих, а змагання між оновленням та невдоволенням, - сказав Стармер у своїй промові. - Між тими, хто приймає ідею, що суспільство - це змагання з нульовою сумою, і тими, хто вірить, що ми можемо об’єднатися для вищої мети".

Цим він повертався до старих ідей, спираючись на свою промову на щорічній конференції Лейбористської партії минулого року, у якій намагався повернути патріотизм від імені власної партії та відійти від праворадикальних повстанців Reform UK, які здобули популярність завдяки антимігрантській риториці, зазначає видання.

Уряд країни, пише видання, відчайдушно намагається ослабити популярність лідера Reform Найджела Фараджа напередодні додаткових виборів у Великому Манчестері пізніше цього місяця та низки місцевих виборів у травні.

Юлія Шрамко

