Черговий транш розсекречених документів у справі покійного фінансиста Джеффрі Епштейна містить юридичний лист із новими звинуваченнями на адресу Ендрю Маунтбеттен-Віндзора. У документі, датованому березнем 2011 року, стверджується, що колишній принц та Епштейн вимагали від екзотичної танцівниці вчинення сексуальних дій під час приватної вечірки в маєтку на Флориді. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Згідно з листом, написаним адвокатами неназваної жінки, у 2006 році її та інших танцівниць зі "Стриптиз-клубу Рейчел" привезли до будинку Епштейна, пообіцявши гонорар у 10 000 доларів за виступ. Позивачка стверджує, що після танцю Епштейн познайомив її з Маунтбеттен-Віндзором, після чого обидва чоловіки почали наполягати на сексі втрьох. Жінка зазначає, що її наймали лише для танців, проте її вмовили взяти участь у сексуальних актах, за які згодом виплатили лише 2000 доларів замість обіцяної суми.

Адвокати потерпілої заявляли, що вона готова була зберегти зустріч у таємниці в обмін на компенсацію у 250 000 доларів, оскільки відчувала, що до неї "ставилися як до повії". Також у листі згадується присутність на вечірці інших молодих дівчат, деяким з яких на вигляд було лише 14 років. Ендрю Маунтбеттен-Віндзор через своїх представників традиційно заперечує будь-які правопорушення та звинувачення у сексуальному насильстві.

російський слід та вечері в Лондоні

Окрім свідчень танцівниці, оприлюднені файли містять електронне листування за серпень 2010 року, що підтверджує тісний зв'язок Епштейна з колишнім принцом навіть після засудження фінансиста за сексуальні злочини. Зокрема, Епштейн організував у Лондоні вечерю для Маунтбеттен-Віндзора з 26-річною росіянкою, яку описував як "розумну та красиву". З листування випливає, що жінка залишилася задоволена цією "особливою пригодою".

Нові документи також включають фотографії, на яких зафіксовано людину, схожу на колишнього принца, у неоднозначних позах під час вечірок Епштейна. Ці факти посилюють тиск на Маунтбеттен-Віндзора щодо необхідності дати офіційні свідчення. Нагадаємо, що у 2022 році він уже виплатив значну фінансову компенсацію Вірджинії Джуффре для врегулювання цивільного позову про сексуальне насильство, хоча юридично провину так і не визнав.

