Посли ЄС погодили кредит на 90 мільярдів євро для України - ЗМІ
10:29 • 12283 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
09:59 • 20571 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
09:58 • 16619 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
4 лютого, 07:36 • 20478 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 34511 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир'я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 49592 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 39739 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 36923 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 34058 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
Син кронпринцеси Норвегії дав свідчення у суді у справі про зґвалтування – BBC

Київ • УНН

 • 192 перегляди

Маріус Борг Гойбі, син кронпринцеси Норвегії, дав свідчення в суді Осло у справі про зґвалтування та понад 30 інших правопорушень, заперечуючи всі звинувачення. Обвинувачений був заарештований у серпні 2024 року, йому загрожує щонайменше 10 років ув'язнення.

Син кронпринцеси Норвегії дав свідчення у суді у справі про зґвалтування – BBC

У суді в Осло син кронпринцеси Норвегії Маріус Борг Гойбі зі сльозами на очах дав свідчення у справі про зґвалтування та понад 30 інших правопорушень, у яких його обвинувачують. Про це пише BBC, передає УНН.

Деталі

29-річний обвинувачений виглядав емоційно пригніченим, кілька разів зупинявся під час виступу та витираючи сльози заявив, що вів життя, сповнене вечірок, алкоголю та наркотиків через сильну потребу у визнанні.

Він заперечує чотири епізоди зґвалтування, а також інші серйозні обвинувачення.

Перед його виступом у суді свідчила одна з жінок, яка заявила, що під час вечірки у 2018 році могла перебувати під дією наркотиків. За її словами, вона не пам’ятала подій, але згодом поліція показала їй відеозаписи, на яких зафіксовано сексуальне насильство. Жінка розповіла про шок і відчуття зради.

Суд заборонив ЗМІ розкривати особи потерпілих і публікувати фотографії обвинуваченого під час процесу.

Додамо

Маріус Борг Гойбі народився до шлюбу своєї матері з кронпринцом Норвегії та формально не є членом королівської родини.

Під час виступу він заявив, що з дитинства перебував під постійною увагою преси, що, за його словами, суттєво вплинуло на його життя.

Судовий процес відбувається на тлі суспільної критики на адресу принцеси через її попередні контакти з американським фінансистом Джеффрі Епштейном.

Обвинувачений був заарештований у серпні 2024 року після інциденту в квартирі своєї дівчини в Осло. Після розслідування йому висунули обвинувачення у зґвалтуваннях, насильстві, погрозах, пошкодженні майна, злочинах, пов’язаних із наркотиками, та порушеннях правил дорожнього руху.

Нагадаємо, що за даними слідства, з 2018 по 2024 роки він зґвалтував чотирьох жінок у моменти, коли вони перебували у стані сну або були недієздатні після добровільних статевих контактів.

У разі визнання винним йому може загрожувати щонайменше 10 років ув’язнення.

Андрій Тимощенков

Кримінал та НПНовини Світу
Дорожньо-транспортна пригода
Довічне позбавлення волі
Шлюб
Джеффрі Епштайн
Осло
Норвегія