Син кронпринцеси Норвегії дав свідчення у суді у справі про зґвалтування – BBC

У суді в Осло син кронпринцеси Норвегії Маріус Борг Гойбі зі сльозами на очах дав свідчення у справі про зґвалтування та понад 30 інших правопорушень, у яких його обвинувачують. Про це пише BBC, передає УНН.

Деталі

29-річний обвинувачений виглядав емоційно пригніченим, кілька разів зупинявся під час виступу та витираючи сльози заявив, що вів життя, сповнене вечірок, алкоголю та наркотиків через сильну потребу у визнанні.

Він заперечує чотири епізоди зґвалтування, а також інші серйозні обвинувачення.

Перед його виступом у суді свідчила одна з жінок, яка заявила, що під час вечірки у 2018 році могла перебувати під дією наркотиків. За її словами, вона не пам’ятала подій, але згодом поліція показала їй відеозаписи, на яких зафіксовано сексуальне насильство. Жінка розповіла про шок і відчуття зради.

Суд заборонив ЗМІ розкривати особи потерпілих і публікувати фотографії обвинуваченого під час процесу.

Додамо

Маріус Борг Гойбі народився до шлюбу своєї матері з кронпринцом Норвегії та формально не є членом королівської родини.

Під час виступу він заявив, що з дитинства перебував під постійною увагою преси, що, за його словами, суттєво вплинуло на його життя.

Судовий процес відбувається на тлі суспільної критики на адресу принцеси через її попередні контакти з американським фінансистом Джеффрі Епштейном.

Обвинувачений був заарештований у серпні 2024 року після інциденту в квартирі своєї дівчини в Осло. Після розслідування йому висунули обвинувачення у зґвалтуваннях, насильстві, погрозах, пошкодженні майна, злочинах, пов’язаних із наркотиками, та порушеннях правил дорожнього руху.

Нагадаємо, що за даними слідства, з 2018 по 2024 роки він зґвалтував чотирьох жінок у моменти, коли вони перебували у стані сну або були недієздатні після добровільних статевих контактів.

У разі визнання винним йому може загрожувати щонайменше 10 років ув’язнення.