11:00 • 8680 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
08:37 • 16479 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 45586 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 63202 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 43025 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 46294 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 33463 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 50928 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 64519 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 40383 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
У Норвегії заарештували сина кронпринцеси Метте-Маріт за підозрою у чотирьох зґвалтуваннях - ЗМІ

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Маріуса Борга Хейбі, сина кронпринцеси Метте-Маріт, заарештували за новими звинуваченнями, серед яких тілесні ушкодження та погрози ножем. Загалом йому інкримінують 38 пунктів, включаючи чотири зґвалтування.

У Норвегії заарештували сина кронпринцеси Метте-Маріт за підозрою у чотирьох зґвалтуваннях - ЗМІ

У Норвегії заарештували Маріуса Борга Хейбі, 29-річного сина кронпринцеси Метте-Маріт. Вже завтра Хейбі постане перед судом, передає УНН із посиланням на норвезьку агенцію NTB та Bild.

Деталі

Поліція Осло повідомила, що Хейбі було взято під варту напередодні ввечері за новими звинуваченнями. Йдеться про передбачуване завдання тілесних ушкоджень, погрози ножем і порушення судової заборони на контакти. Ці епізоди додалися до вже існуючої справи, яку розглядає суд.

Новий скандал у Британії: принц Ендрю наймав "тролів" для інтернет-тиску на викривачку Вірджинію Джуффре20.10.25, 22:12 • 4702 перегляди

За даними ЗМІ, загалом обвинувачення включає 38 пунктів. Серед найтяжчих — чотири передбачувані зґвалтування, а також фізичне та психологічне насильство щодо кількох колишніх партнерок. За версією слідства, частину злочинів було скоєно, коли потерпілі спали або перебували у стані сильного сп'яніння.

Поліція стверджує, що має фото- та відеоматеріали. Сам Хейбі раніше визнавав, що діяв під впливом кокаїну та алкоголю і давно має проблеми з наркотиками. У разі обвинувального вироку йому загрожує до 16 років позбавлення волі.

Британська поліція вимагає від ФБР дані про тортури на "вечірках принца Ендрю"26.12.25, 16:26 • 4110 переглядiв

Антоніна Туманова

Кримінал та НПНовини Світу
Сутички
Bild
Осло
Норвегія