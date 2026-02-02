У Норвегії заарештували сина кронпринцеси Метте-Маріт за підозрою у чотирьох зґвалтуваннях - ЗМІ
Київ • УНН
Маріуса Борга Хейбі, сина кронпринцеси Метте-Маріт, заарештували за новими звинуваченнями, серед яких тілесні ушкодження та погрози ножем. Загалом йому інкримінують 38 пунктів, включаючи чотири зґвалтування.
У Норвегії заарештували Маріуса Борга Хейбі, 29-річного сина кронпринцеси Метте-Маріт. Вже завтра Хейбі постане перед судом, передає УНН із посиланням на норвезьку агенцію NTB та Bild.
Деталі
Поліція Осло повідомила, що Хейбі було взято під варту напередодні ввечері за новими звинуваченнями. Йдеться про передбачуване завдання тілесних ушкоджень, погрози ножем і порушення судової заборони на контакти. Ці епізоди додалися до вже існуючої справи, яку розглядає суд.
За даними ЗМІ, загалом обвинувачення включає 38 пунктів. Серед найтяжчих — чотири передбачувані зґвалтування, а також фізичне та психологічне насильство щодо кількох колишніх партнерок. За версією слідства, частину злочинів було скоєно, коли потерпілі спали або перебували у стані сильного сп'яніння.
Поліція стверджує, що має фото- та відеоматеріали. Сам Хейбі раніше визнавав, що діяв під впливом кокаїну та алкоголю і давно має проблеми з наркотиками. У разі обвинувального вироку йому загрожує до 16 років позбавлення волі.
