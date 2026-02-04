$43.190.22
Сын кронпринцессы Норвегии дал показания в суде по делу об изнасиловании – BBC

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Мариус Борг Хойби, сын кронпринцессы Норвегии, дал показания в суде Осло по делу об изнасиловании и более чем 30 других правонарушениях, отрицая все обвинения. Обвиняемый был арестован в августе 2024 года, ему грозит не менее 10 лет тюремного заключения.

Сын кронпринцессы Норвегии дал показания в суде по делу об изнасиловании – BBC

В суде в Осло сын кронпринцессы Норвегии Мариус Борг Хёйби со слезами на глазах дал показания по делу об изнасиловании и более чем 30 других правонарушениях, в которых его обвиняют. Об этом пишет BBC, передает УНН.

Детали

29-летний обвиняемый выглядел эмоционально подавленным, несколько раз останавливался во время выступления и, вытирая слезы, заявил, что вел жизнь, полную вечеринок, алкоголя и наркотиков из-за сильной потребности в признании.

Он отрицает четыре эпизода изнасилования, а также другие серьезные обвинения.

Перед его выступлением в суде свидетельствовала одна из женщин, которая заявила, что во время вечеринки в 2018 году могла находиться под действием наркотиков. По ее словам, она не помнила событий, но впоследствии полиция показала ей видеозаписи, на которых зафиксировано сексуальное насилие. Женщина рассказала о шоке и чувстве предательства.

Суд запретил СМИ раскрывать личности потерпевших и публиковать фотографии обвиняемого во время процесса.

Добавим

Мариус Борг Хёйби родился до брака своей матери с кронпринцем Норвегии и формально не является членом королевской семьи.

Во время выступления он заявил, что с детства находился под постоянным вниманием прессы, что, по его словам, существенно повлияло на его жизнь.

Судебный процесс проходит на фоне общественной критики в адрес принцессы из-за ее предыдущих контактов с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Обвиняемый был арестован в августе 2024 года после инцидента в квартире своей девушки в Осло. После расследования ему предъявили обвинения в изнасилованиях, насилии, угрозах, повреждении имущества, преступлениях, связанных с наркотиками, и нарушениях правил дорожного движения.

Напомним, что по данным следствия, с 2018 по 2024 годы он изнасиловал четырех женщин в моменты, когда они находились в состоянии сна или были недееспособны после добровольных половых контактов.

В случае признания виновным ему может грозить не менее 10 лет тюремного заключения.

Андрей Тимощенков

