Польська влада розпочне розслідування можливих зв’язків покійного фінансиста та сексуального злочинця Джеффрі Епштейна з російською розвідкою, а також потенційного впливу цієї справи на безпеку Польщі. Про це заявив прем’єр-міністр країни Дональд Туск, пише Reuters, передає УНН.

Деталі

За його словами, буде створено спеціальну групу, яка перевірить можливі наслідки діяльності Епштейна для Польщі, зокрема у контексті ймовірної участі російських спецслужб.

Туск зазначив, що нові матеріали, оприлюднені Міністерством юстиції США, містять мільйони внутрішніх документів, які розкривають зв’язки Епштейна з впливовими особами у політиці, фінансах, бізнесі та науці ще до та після його засудження у 2008 році.

Прем’єр наголосив, що дедалі більше публікацій у світових медіа вказують на можливість координації цього скандалу з боку російських спецслужб.

Все більше фактів і коментарів у світовій пресі пов’язують цей безпрецедентний педофільський скандал із можливою участю російської розвідки. Якщо це підтвердиться, йдеться про серйозну загрозу безпеці польської держави - заявив Туск.

Він також припустив, що у такому разі російська сторона могла отримати компрометуючі матеріали на багатьох чинних світових лідерів.

У міністерстві закордонних справ росії на момент публікації не надали офіційної відповіді на ці заяви. Посольство рф у Варшаві також не прокоментувало ситуацію.

Водночас раніше представниця мзс росії марія захарова заявляла, що оприлюднені файли Епштейна нібито демонструють "лицемірство західних еліт".

Нагадаємо

Міністерство юстиції США опублікувало мільйони сторінок документів розслідування справи Джеффрі Епштейна, що деталізують його зв'язки з впливовими особами, включаючи Стіва Беннона та Ілона Маска. Ці файли викликали політичний резонанс та призвели до відставок високопосадовців у різних країнах.