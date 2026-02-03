Польша будет расследовать возможные связи Джеффри Эпштейна со спецслужбами РФ

$42.970.16
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россия
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - Минфин
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
Ведущая ТЭЦ Харькова получила тяжелые повреждения, восстановление невозможно - депутат горсовета
Второй раунд переговоров в Абу-Даби: песков рассказал, кто вошел в состав делегации рф
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданий
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировали
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита
Марк Рютте
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Андрей Сибига
Дональд Трамп
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Китай
Киевская область
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикой
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданий
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причина
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"
Отопление
Социальная сеть
Техника
Financial Times
Фильм

Польша будет расследовать возможные связи Джеффри Эпштейна со спецслужбами РФ

Киев • УНН

Польша будет расследовать возможные связи Джеффри Эпштейна с российской разведкой. Премьер-министр Туск заявил о создании группы для проверки последствий деятельности Эпштейна для безопасности Польши.

Польша будет расследовать возможные связи Джеффри Эпштейна со спецслужбами РФ

Польские власти начнут расследование возможных связей покойного финансиста и сексуального преступника Джеффри Эпштейна с российской разведкой, а также потенциального влияния этого дела на безопасность Польши. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск, пишет Reuters, передает УНН.

Подробности

По его словам, будет создана специальная группа, которая проверит возможные последствия деятельности Эпштейна для Польши, в частности в контексте вероятного участия российских спецслужб.

Туск отметил, что новые материалы, обнародованные Министерством юстиции США, содержат миллионы внутренних документов, раскрывающих связи Эпштейна с влиятельными лицами в политике, финансах, бизнесе и науке еще до и после его осуждения в 2008 году.

Премьер подчеркнул, что все больше публикаций в мировых медиа указывают на возможность координации этого скандала со стороны российских спецслужб.

Все больше фактов и комментариев в мировой прессе связывают этот беспрецедентный педофильский скандал с возможным участием российской разведки. Если это подтвердится, речь идет о серьезной угрозе безопасности польского государства

- заявил Туск.

Он также предположил, что в таком случае российская сторона могла получить компрометирующие материалы на многих действующих мировых лидеров.

В министерстве иностранных дел россии на момент публикации не предоставили официального ответа на эти заявления. Посольство рф в Варшаве также не прокомментировало ситуацию.

В то же время ранее представительница мид россии мария захарова заявляла, что обнародованные файлы Эпштейна якобы демонстрируют "лицемерие западных элит".

Напомним

Министерство юстиции США опубликовало миллионы страниц документов расследования дела Джеффри Эпштейна, детализирующих его связи с влиятельными лицами, включая Стива Бэннона и Илона Маска. Эти файлы вызвали политический резонанс и привели к отставкам высокопоставленных чиновников в разных странах.

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Джеффри Эпштейн
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Илон Маск
Дональд Туск
Польша