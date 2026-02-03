Польские власти начнут расследование возможных связей покойного финансиста и сексуального преступника Джеффри Эпштейна с российской разведкой, а также потенциального влияния этого дела на безопасность Польши. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск, пишет Reuters, передает УНН.

Подробности

По его словам, будет создана специальная группа, которая проверит возможные последствия деятельности Эпштейна для Польши, в частности в контексте вероятного участия российских спецслужб.

Туск отметил, что новые материалы, обнародованные Министерством юстиции США, содержат миллионы внутренних документов, раскрывающих связи Эпштейна с влиятельными лицами в политике, финансах, бизнесе и науке еще до и после его осуждения в 2008 году.

Премьер подчеркнул, что все больше публикаций в мировых медиа указывают на возможность координации этого скандала со стороны российских спецслужб.

Все больше фактов и комментариев в мировой прессе связывают этот беспрецедентный педофильский скандал с возможным участием российской разведки. Если это подтвердится, речь идет о серьезной угрозе безопасности польского государства - заявил Туск.

Он также предположил, что в таком случае российская сторона могла получить компрометирующие материалы на многих действующих мировых лидеров.

В министерстве иностранных дел россии на момент публикации не предоставили официального ответа на эти заявления. Посольство рф в Варшаве также не прокомментировало ситуацию.

В то же время ранее представительница мид россии мария захарова заявляла, что обнародованные файлы Эпштейна якобы демонстрируют "лицемерие западных элит".

Напомним

Министерство юстиции США опубликовало миллионы страниц документов расследования дела Джеффри Эпштейна, детализирующих его связи с влиятельными лицами, включая Стива Бэннона и Илона Маска. Эти файлы вызвали политический резонанс и привели к отставкам высокопоставленных чиновников в разных странах.