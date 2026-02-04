Трамп закликав забути про "файли Епштейна": не став коментувати скарги вцілілих

$43.190.22
3 лютого, 22:15 • 17579 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 31964 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 28584 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 29604 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 28514 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 18606 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 27277 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 33907 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 17905 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 25542 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Тихановська закликала Литву відновити транспортне сполучення з білоруссю3 лютого, 22:52 • 14742 перегляди
Україна отримає "шахедобійки" Tridon Mk2 за фінансування Швеції та ДаніїPhoto3 лютого, 23:38 • 15477 перегляди
Французькі прокурори вимагають заборонити Марін Ле Пен участь у виборах на п'ять років4 лютого, 00:13 • 14067 перегляди
Снігопади в Японії: кількість жертв зросла до 35 осіб, сніговий покрив перевищує 2, а подекуди й 4 метриPhoto05:46 • 14593 перегляди
Переговори в Абу-Дабі: росіяни не йдуть на жодні поступки щодо України - ISW07:33 • 16891 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 35174 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 37028 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 76062 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 84833 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 66847 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Михайло Федоров
Михайло Подоляк
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Абу-Дабі
Європа
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу3 лютого, 18:03 • 15554 перегляди
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"Video3 лютого, 16:57 • 16105 перегляди
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto3 лютого, 14:20 • 19325 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto3 лютого, 11:58 • 26283 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 36895 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Золото
ChatGPT

Трамп закликав забути про "файли Епштейна": не став коментувати скарги вцілілих

Київ • УНН

 • 1302 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що американцям час забути про "файли Епштейна", назвавши це змовою проти нього. Він відмовився коментувати скарги постраждалих у документах.

Трамп закликав забути про "файли Епштейна": не став коментувати скарги вцілілих

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що американцям настав час забути про "файли Епштейна", при цьому відмовившись відповідати на запитання про скарги постраждалих, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

"Я думаю, що країні дійсно настав час зайнятися чимось іншим", - сказав Трамп з Овального кабінету.

"Тепер, коли про мене нічого не стало відомо, окрім того, що це була змова проти мене, буквально, з боку Епштейна та інших людей, я думаю, що країні час, можливо, зайнятися чимось іншим", - зазначив він.

NYT знайшло понад 5 тис. пов'язаних з Трампом документів у нових "файлах Епштейна"02.02.26, 09:02 • 5104 перегляди

Коли журналістка CNN запитала Трампа про занепокоєння, які хвилюють вцілілих у справі Епштейна, з приводу масштабів редагування документів, опублікованих Міністерством юстиції США, "Трамп відмовився коментувати їхні скарги", пише видання.

Президент США, як зазначається, "також відмахнувся від викриттів щодо згадок у документах таких союзників, як Ілон Маск і міністр торгівлі Говард Лутнік".

"Я впевнений, що з ними все гаразд, - сказав Трамп. - Інакше це стало б головною новиною".

Нові "файли Епштейна" розкривають "широту орбіти" зв'язків з впливовими особами - Politico 31.01.26, 14:37 • 4043 перегляди

Юлія Шрамко

Новини Світу
Вибори в США
Міністерство юстиції США
Дональд Трамп
Ілон Маск