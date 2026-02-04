Трамп закликав забути про "файли Епштейна": не став коментувати скарги вцілілих

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що американцям настав час забути про "файли Епштейна", при цьому відмовившись відповідати на запитання про скарги постраждалих, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

"Я думаю, що країні дійсно настав час зайнятися чимось іншим", - сказав Трамп з Овального кабінету.

"Тепер, коли про мене нічого не стало відомо, окрім того, що це була змова проти мене, буквально, з боку Епштейна та інших людей, я думаю, що країні час, можливо, зайнятися чимось іншим", - зазначив він.

Коли журналістка CNN запитала Трампа про занепокоєння, які хвилюють вцілілих у справі Епштейна, з приводу масштабів редагування документів, опублікованих Міністерством юстиції США, "Трамп відмовився коментувати їхні скарги", пише видання.

Президент США, як зазначається, "також відмахнувся від викриттів щодо згадок у документах таких союзників, як Ілон Маск і міністр торгівлі Говард Лутнік".

"Я впевнений, що з ними все гаразд, - сказав Трамп. - Інакше це стало б головною новиною".

