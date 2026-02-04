Трамп призвал забыть о "файлах Эпштейна": не стал комментировать жалобы выживших и упоминания союзников

$43.190.22
3 февраля, 22:15 • 13355 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 21331 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 20661 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 21935 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 22183 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 15862 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 25151 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 33551 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 17668 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 25358 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Популярные новости
Президент ФИФА Инфантино попал в базу "Миротворец" из-за призывов вернуть РФ в футболPhoto3 февраля, 21:54 • 4906 просмотра
Тихановская призвала Литву возобновить транспортное сообщение с Беларусью3 февраля, 22:52 • 5386 просмотра
Украина получит "шахедобойки" Tridon Mk2 при финансировании Швеции и ДанииPhoto3 февраля, 23:38 • 6634 просмотра
Французские прокуроры требуют запретить Марин Ле Пен участвовать в выборах на пять лет4 февраля, 00:13 • 4066 просмотра
Снегопады в Японии: число жертв возросло до 35 человек, снежный покров превышает 2, а местами и 4 метраPhoto05:46 • 4632 просмотра
публикации
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 27923 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 29931 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 69127 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 78051 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 60342 просмотра
УНН Lite
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака3 февраля, 18:03 • 12539 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video3 февраля, 16:57 • 13431 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto3 февраля, 14:20 • 16940 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto3 февраля, 11:58 • 24030 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 34769 просмотра
Трамп призвал забыть о "файлах Эпштейна": не стал комментировать жалобы выживших и упоминания союзников

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам пора забыть о "файлах Эпштейна", назвав это заговором против него. Он отказался комментировать жалобы пострадавших и упоминания союзников в документах.

Трамп призвал забыть о "файлах Эпштейна": не стал комментировать жалобы выживших и упоминания союзников

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что американцам пора забыть о «файлах Эпштейна», при этом отказавшись отвечать на вопросы о жалобах пострадавших, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

«Я думаю, что стране действительно пора заняться чем-то другим», — сказал Трамп из Овального кабинета.

«Теперь, когда обо мне ничего не стало известно, кроме того, что это был заговор против меня, буквально, со стороны Эпштейна и других людей, я думаю, что стране пора, возможно, заняться чем-то другим», — отметил он.

NYT нашла более 5 тыс. связанных с Трампом документов в новых "файлах Эпштейна"02.02.26, 09:02 • 5094 просмотра

Когда журналистка CNN спросила Трампа об опасениях, которые волнуют выживших по делу Эпштейна, по поводу масштабов редактирования документов, опубликованных Министерством юстиции США, «Трамп отказался комментировать их жалобы», пишет издание.

Президент США, как отмечается, «также отмахнулся от разоблачений относительно упоминаний в документах таких союзников, как Илон Маск и министр торговли Говард Лутник».

«Я уверен, что с ними все в порядке, — сказал Трамп. — Иначе это стало бы главной новостью».

Новые "файлы Эпштейна" раскрывают "широту орбиты" связей с влиятельными лицами - Politico31.01.26, 14:37 • 4017 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Выборы в США
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Илон Маск