Трамп призвал забыть о "файлах Эпштейна": не стал комментировать жалобы выживших и упоминания союзников

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что американцам пора забыть о «файлах Эпштейна», при этом отказавшись отвечать на вопросы о жалобах пострадавших, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

«Я думаю, что стране действительно пора заняться чем-то другим», — сказал Трамп из Овального кабинета.

«Теперь, когда обо мне ничего не стало известно, кроме того, что это был заговор против меня, буквально, со стороны Эпштейна и других людей, я думаю, что стране пора, возможно, заняться чем-то другим», — отметил он.

NYT нашла более 5 тыс. связанных с Трампом документов в новых "файлах Эпштейна"

Когда журналистка CNN спросила Трампа об опасениях, которые волнуют выживших по делу Эпштейна, по поводу масштабов редактирования документов, опубликованных Министерством юстиции США, «Трамп отказался комментировать их жалобы», пишет издание.

Президент США, как отмечается, «также отмахнулся от разоблачений относительно упоминаний в документах таких союзников, как Илон Маск и министр торговли Говард Лутник».

«Я уверен, что с ними все в порядке, — сказал Трамп. — Иначе это стало бы главной новостью».

Новые "файлы Эпштейна" раскрывают "широту орбиты" связей с влиятельными лицами - Politico