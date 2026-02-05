$43.190.22
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 12173 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 11527 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
4 февраля, 18:32 • 12199 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
4 февраля, 16:19 • 14260 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
4 февраля, 15:42 • 15480 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
4 февраля, 15:39 • 13473 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
4 февраля, 15:02 • 13059 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 19551 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
4 февраля, 09:59 • 26377 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
В новых файлах Эпштейна появились обвинения против экс-принца Эндрю в принуждении к сексу

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Рассекреченные документы по делу Эпштейна содержат обвинения против Эндрю Маунтбеттен-Виндзора. Его и Эпштейна обвиняют в принуждении танцовщицы к сексуальным действиям на вечеринке во Флориде.

В новых файлах Эпштейна появились обвинения против экс-принца Эндрю в принуждении к сексу

Очередной транш рассекреченных документов по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна содержит юридическое письмо с новыми обвинениями в адрес Эндрю Маунтбеттен-Виндзора. В документе, датированном мартом 2011 года, утверждается, что бывший принц и Эпштейн требовали от экзотической танцовщицы совершения сексуальных действий во время частной вечеринки в поместье во Флориде. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Подробности

Согласно письму, написанному адвокатами неназванной женщины, в 2006 году ее и других танцовщиц из "Стриптиз-клуба Рейчел" привезли в дом Эпштейна, пообещав гонорар в 10 000 долларов за выступление. Истица утверждает, что после танца Эпштейн познакомил ее с Маунтбеттен-Виндзором, после чего оба мужчины начали настаивать на сексе втроем. Женщина отмечает, что ее нанимали только для танцев, однако ее уговорили принять участие в сексуальных актах, за которые впоследствии выплатили лишь 2000 долларов вместо обещанной суммы.

Польша будет расследовать возможные связи Джеффри Эпштейна со спецслужбами РФ03.02.26, 19:08 • 4010 просмотров

Адвокаты потерпевшей заявляли, что она готова была сохранить встречу в тайне в обмен на компенсацию в 250 000 долларов, поскольку чувствовала, что к ней "относились как к проститутке". Также в письме упоминается присутствие на вечеринке других молодых девушек, некоторым из которых на вид было всего 14 лет. Эндрю Маунтбеттен-Виндзор через своих представителей традиционно отрицает любые правонарушения и обвинения в сексуальном насилии.

российский след и ужины в Лондоне

Помимо показаний танцовщицы, обнародованные файлы содержат электронную переписку за август 2010 года, подтверждающую тесную связь Эпштейна с бывшим принцем даже после осуждения финансиста за сексуальные преступления. В частности, Эпштейн организовал в Лондоне ужин для Маунтбеттен-Виндзора с 26-летней россиянкой, которую описывал как "умную и красивую". Из переписки следует, что женщина осталась довольна этим "особым приключением".

Сын кронпринцессы Норвегии дал показания в суде по делу об изнасиловании – BBC04.02.26, 16:44 • 3322 просмотра

Новые документы также включают фотографии, на которых запечатлен человек, похожий на бывшего принца, в неоднозначных позах во время вечеринок Эпштейна. Эти факты усиливают давление на Маунтбеттен-Виндзора относительно необходимости дать официальные показания. Напомним, что в 2022 году он уже выплатил значительную финансовую компенсацию Вирджинии Джуффре для урегулирования гражданского иска о сексуальном насилии, хотя юридически вину так и не признал.

Трамп призвал забыть о "файлах Эпштейна": не стал комментировать жалобы выживших04.02.26, 09:46 • 3308 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Гражданский кодекс Украины
Джеффри Эпштейн
Флорида
Лондон