В новых файлах Эпштейна появились обвинения против экс-принца Эндрю в принуждении к сексу
Киев • УНН
Рассекреченные документы по делу Эпштейна содержат обвинения против Эндрю Маунтбеттен-Виндзора. Его и Эпштейна обвиняют в принуждении танцовщицы к сексуальным действиям на вечеринке во Флориде.
Очередной транш рассекреченных документов по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна содержит юридическое письмо с новыми обвинениями в адрес Эндрю Маунтбеттен-Виндзора. В документе, датированном мартом 2011 года, утверждается, что бывший принц и Эпштейн требовали от экзотической танцовщицы совершения сексуальных действий во время частной вечеринки в поместье во Флориде. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Подробности
Согласно письму, написанному адвокатами неназванной женщины, в 2006 году ее и других танцовщиц из "Стриптиз-клуба Рейчел" привезли в дом Эпштейна, пообещав гонорар в 10 000 долларов за выступление. Истица утверждает, что после танца Эпштейн познакомил ее с Маунтбеттен-Виндзором, после чего оба мужчины начали настаивать на сексе втроем. Женщина отмечает, что ее нанимали только для танцев, однако ее уговорили принять участие в сексуальных актах, за которые впоследствии выплатили лишь 2000 долларов вместо обещанной суммы.
Польша будет расследовать возможные связи Джеффри Эпштейна со спецслужбами РФ03.02.26, 19:08 • 4010 просмотров
Адвокаты потерпевшей заявляли, что она готова была сохранить встречу в тайне в обмен на компенсацию в 250 000 долларов, поскольку чувствовала, что к ней "относились как к проститутке". Также в письме упоминается присутствие на вечеринке других молодых девушек, некоторым из которых на вид было всего 14 лет. Эндрю Маунтбеттен-Виндзор через своих представителей традиционно отрицает любые правонарушения и обвинения в сексуальном насилии.
российский след и ужины в Лондоне
Помимо показаний танцовщицы, обнародованные файлы содержат электронную переписку за август 2010 года, подтверждающую тесную связь Эпштейна с бывшим принцем даже после осуждения финансиста за сексуальные преступления. В частности, Эпштейн организовал в Лондоне ужин для Маунтбеттен-Виндзора с 26-летней россиянкой, которую описывал как "умную и красивую". Из переписки следует, что женщина осталась довольна этим "особым приключением".
Сын кронпринцессы Норвегии дал показания в суде по делу об изнасиловании – BBC04.02.26, 16:44 • 3322 просмотра
Новые документы также включают фотографии, на которых запечатлен человек, похожий на бывшего принца, в неоднозначных позах во время вечеринок Эпштейна. Эти факты усиливают давление на Маунтбеттен-Виндзора относительно необходимости дать официальные показания. Напомним, что в 2022 году он уже выплатил значительную финансовую компенсацию Вирджинии Джуффре для урегулирования гражданского иска о сексуальном насилии, хотя юридически вину так и не признал.
Трамп призвал забыть о "файлах Эпштейна": не стал комментировать жалобы выживших04.02.26, 09:46 • 3308 просмотров