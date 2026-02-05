Очередной транш рассекреченных документов по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна содержит юридическое письмо с новыми обвинениями в адрес Эндрю Маунтбеттен-Виндзора. В документе, датированном мартом 2011 года, утверждается, что бывший принц и Эпштейн требовали от экзотической танцовщицы совершения сексуальных действий во время частной вечеринки в поместье во Флориде. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Подробности

Согласно письму, написанному адвокатами неназванной женщины, в 2006 году ее и других танцовщиц из "Стриптиз-клуба Рейчел" привезли в дом Эпштейна, пообещав гонорар в 10 000 долларов за выступление. Истица утверждает, что после танца Эпштейн познакомил ее с Маунтбеттен-Виндзором, после чего оба мужчины начали настаивать на сексе втроем. Женщина отмечает, что ее нанимали только для танцев, однако ее уговорили принять участие в сексуальных актах, за которые впоследствии выплатили лишь 2000 долларов вместо обещанной суммы.

Польша будет расследовать возможные связи Джеффри Эпштейна со спецслужбами РФ

Адвокаты потерпевшей заявляли, что она готова была сохранить встречу в тайне в обмен на компенсацию в 250 000 долларов, поскольку чувствовала, что к ней "относились как к проститутке". Также в письме упоминается присутствие на вечеринке других молодых девушек, некоторым из которых на вид было всего 14 лет. Эндрю Маунтбеттен-Виндзор через своих представителей традиционно отрицает любые правонарушения и обвинения в сексуальном насилии.

российский след и ужины в Лондоне

Помимо показаний танцовщицы, обнародованные файлы содержат электронную переписку за август 2010 года, подтверждающую тесную связь Эпштейна с бывшим принцем даже после осуждения финансиста за сексуальные преступления. В частности, Эпштейн организовал в Лондоне ужин для Маунтбеттен-Виндзора с 26-летней россиянкой, которую описывал как "умную и красивую". Из переписки следует, что женщина осталась довольна этим "особым приключением".

Сын кронпринцессы Норвегии дал показания в суде по делу об изнасиловании – BBC

Новые документы также включают фотографии, на которых запечатлен человек, похожий на бывшего принца, в неоднозначных позах во время вечеринок Эпштейна. Эти факты усиливают давление на Маунтбеттен-Виндзора относительно необходимости дать официальные показания. Напомним, что в 2022 году он уже выплатил значительную финансовую компенсацию Вирджинии Джуффре для урегулирования гражданского иска о сексуальном насилии, хотя юридически вину так и не признал.

Трамп призвал забыть о "файлах Эпштейна": не стал комментировать жалобы выживших