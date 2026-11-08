Россия потеряла 2 290 военнослужащих за сутки войны против Украины

В течение суток 7 ноября противник потерял в войне в Украине 2 290 военнослужащих. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 7 ноября достигли около 1 606 400 человек.

Напомним

В октябре Россия потеряла более 54 тысяч военнослужащих убитыми и тяжело ранеными.

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