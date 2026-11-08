росія втратила 2 290 військових за добу війни проти України
Київ • УНН
За добу 7 листопада російські війська втратили 2 290 військових. Загальні втрати рф від початку вторгнення сягнули близько 1 606 400 осіб.
Протягом доби 7 листопада ворог втратив у війні в Україні 2 290 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує УНН.
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Зазначається, що загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 7 листопада сягнули близько 1 606 400 осіб.
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У жовтні росія втратила понад 54 тисячі військових убитими й важко пораненими.
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