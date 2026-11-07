Вечерняя атака врага на Одессу унесла жизнь человека
Киев • УНН
В субботу вечером в Одессе в результате вражеской атаки погиб человек, повреждена городская инфраструктура. Днём пострадал частный дом.
Враг вечером в субботу, 7 ноября, атаковал Одессу. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, информирует УНН.
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По его словам, в результате атаки один человек погиб. Кроме того, пострадала городская инфраструктура.
Также Лысак рассказал, что днем из-за вражеской атаки был поврежден частный жилой дом.
К счастью, в результате вражеской атаки никто не пострадал. Возник пожар в хозяйственной постройке
Напомним
18 октября в результате удара была повреждена крыша многоэтажного жилого дома в Одессе. Возник пожар. Пострадали два человека, среди них ребенок до 14 лет.
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