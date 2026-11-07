Вечерняя атака врага на Одессу унесла жизнь человека

Враг вечером в субботу, 7 ноября, атаковал Одессу. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, информирует УНН.

Подробности

По его словам, в результате атаки один человек погиб. Кроме того, пострадала городская инфраструктура.

Также Лысак рассказал, что днем из-за вражеской атаки был поврежден частный жилой дом.

К счастью, в результате вражеской атаки никто не пострадал. Возник пожар в хозяйственной постройке - отметил начальник Одесской ГВА.

Напомним

18 октября в результате удара была повреждена крыша многоэтажного жилого дома в Одессе. Возник пожар. Пострадали два человека, среди них ребенок до 14 лет.

Из-за атаки РФ в части Одессы возникли проблемы с интернетом