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Вечірня атака ворога на Одесу забрала життя людини

Київ • УНН

 • 422 перегляди

У суботу ввечері в Одесі через ворожу атаку загинула людина, пошкоджено міську інфраструктуру. Вдень постраждав приватний будинок.

Вечірня атака ворога на Одесу забрала життя людини

Ворог ввечері у суботу, 7 листопада, атакував Одесу. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, інформує УНН.

Деталі

За його словами, внаслідок атаки одна людина загинула. Крім того, постраждала міська інфраструктура.

Також Лисак розповів, що вдень через ворожу атаку було пошкоджено приватний житловий будинок.

На щастя, внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав. Виникла пожежа в господарчій споруді

- зазначив начальник Одеської МВА.

Нагадаємо

18 жовтня внаслідок удару було пошкоджено дах багатоповерхового житлового будинку в Одесі. Виникла пожежа. Постраждали дві людини, серед них дитина до 14 років.

Через атаку рф в частині Одеси виникли проблеми з інтернетом10.10.26, 23:00 • 5636 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніУНН-Одеса
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