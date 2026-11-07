Вечірня атака ворога на Одесу забрала життя людини

Ворог ввечері у суботу, 7 листопада, атакував Одесу. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, інформує УНН.

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За його словами, внаслідок атаки одна людина загинула. Крім того, постраждала міська інфраструктура.

Також Лисак розповів, що вдень через ворожу атаку було пошкоджено приватний житловий будинок.

На щастя, внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав. Виникла пожежа в господарчій споруді - зазначив начальник Одеської МВА.

Нагадаємо

18 жовтня внаслідок удару було пошкоджено дах багатоповерхового житлового будинку в Одесі. Виникла пожежа. Постраждали дві людини, серед них дитина до 14 років.

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