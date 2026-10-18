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Техніка

Ворог продовжує атакувати Україну: в Одесі пошкоджена багатоповерхівка, а у Дніпрі - критична інфраструктура

Київ • УНН

 • 1670 перегляди

Російські удари пошкодили будинки та підприємства на Чернігівщині, Львівщині, Одещині й Дніпропетровщині. Постраждали троє людей.

Ворог продовжує атакувати Україну: в Одесі пошкоджена багатоповерхівка, а у Дніпрі - критична інфраструктура

Внаслідок атаки рф на Чернігівщину, Львівщину, Одещину та Дніпропетровщину постраждало троє людей, серед них дитина. Пошкоджено також будинки та підприємство, передає УНН

Чернігівщина

У Чернігівському районі через ворожий удар пошкоджено житловий будинок. 65-річна жінка дістала осколкові поранення обличчя. Також виникла пожежа сухої рослинності 

- повідомили в ДСНС. 

У Новгороді-Сіверському російський безпілотник атакував цивільне підприємство. Внаслідок влучання загорілися пиломатеріали в ангарі. Рятувальники ліквідували пожежі, спричинені ворожими атаками.

Львівщина

У Малехові Львівської громади, як повідомив мер міста Андрій Садовий, уламок збитого ворожого безпілотника пробив дах цивільної промислової будівлі. Пошкоджено майно підприємця на площі близько 100 квадратних метрів.

За його словами, на щастя, ніхто не постраждав. На місці працюють відповідні служби.

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, унаслідок ворожої атаки, яка була сьогодні, 18 жовтня, близько 10:30, в селі Муроване пошкоджені 9 приватних будинків – вибуховою хвилею у них повибивало вікна та двері. Люди не постраждали.

На місцях працювали фахівці ДСНС. Також прибули представники Мурованської громади, Львівської районної державної адміністрації і поліції.

Комісія Мурованської громади продовжує обстежувати пошкоджені будинки та оцінювати збитки.

Одещина

В Одеській ОВА також повідомили, що внаслідок удару пошкоджено дах багатоповерхового житлового будинку в Одесі. Виникла пожежа.

Наразі відомо про двох постраждалих, серед них дитина до 14 років. На місці працюють усі відповідні служби.

Дніпропетровщина 

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, ворог знову атакував об'єкт критичної інфраструктури у Дніпрі.

Інформацію про постраждалих уточнюють.

Нагадаємо 

Внаслідок російських ударів по Запоріжжю та Полтаві загинуло двоє людей, ще шестеро отримали поранення. Пошкоджені також будинки, автомобілі. 

Павло Башинський

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