Удари рф по Запоріжжю та Полтаві - двоє людей загинуло, шестеро постраждало
Київ • УНН
Російські удари по Запоріжжю та Полтаві забрали життя двох людей і поранили шістьох. Пошкоджено будинки, авто та освітній заклад.
Внаслідок російських ударів по Запоріжжю та Полтаві загинуло двоє людей, ще шестеро отримали поранення. Пошкоджені також будинки, автомобілі. Про це передає УНН з посиланням на МВС та голову Запорізької ОВА Михайла Семікіна.
Внаслідок російського удару в Полтаві загинула людина, ще четверо постраждали. Пошкоджено приватні житлові будинки. В одному з них виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували
На місці події працювали кінологи ДСНС. Психологи служби надавали допомогу мешканцям пошкоджених осель.
Також ворог завдав двох ударів по Запоріжжю.
На жаль, загинула 27-річна жінка. Ще двоє людей поранені - 58-річна жінка та 6-річна дівчинка. Внаслідок атаки пошкоджено два багатоквартирні будинки, 18 автомобілів та будівлю закладу освіти
Комунальні служби працюють на місцях ударів, прибирають уламки та допомагають людям.
Нагадаємо
У Маневичах на Волині росіяни атакували місцевий склад, внаслідок чого виникла сильна пожежа та сильне задимлення. Місцева влада закликала місцевих жителів залишити власні домівки.