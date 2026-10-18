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Удари рф по Запоріжжю та Полтаві - двоє людей загинуло, шестеро постраждало

Київ • УНН

 • 480 перегляди

Російські удари по Запоріжжю та Полтаві забрали життя двох людей і поранили шістьох. Пошкоджено будинки, авто та освітній заклад.

Удари рф по Запоріжжю та Полтаві - двоє людей загинуло, шестеро постраждало

Внаслідок російських ударів по Запоріжжю та Полтаві загинуло двоє людей, ще шестеро отримали поранення. Пошкоджені також будинки, автомобілі. Про це передає УНН з посиланням на МВС та голову Запорізької ОВА Михайла Семікіна.

Внаслідок російського удару в Полтаві загинула людина, ще четверо постраждали. Пошкоджено приватні житлові будинки. В одному з них виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували 

- йдеться у повідомленні МВС. 

На місці події працювали кінологи ДСНС. Психологи служби надавали допомогу мешканцям пошкоджених осель.

Також ворог завдав двох ударів по Запоріжжю.

На жаль, загинула 27-річна жінка. Ще двоє людей поранені - 58-річна жінка та 6-річна дівчинка. Внаслідок атаки пошкоджено два багатоквартирні будинки, 18 автомобілів та будівлю закладу освіти 

- повідомив Михайло Семікін. 

Комунальні служби працюють на місцях ударів, прибирають уламки та допомагають людям.

Нагадаємо 

У Маневичах на Волині росіяни атакували місцевий склад, внаслідок чого виникла сильна пожежа та сильне задимлення. Місцева влада закликала місцевих жителів залишити власні домівки.  

Павло Башинський

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