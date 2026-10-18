Удары РФ по Запорожью и Полтаве — два человека погибли, шестеро пострадали

В результате российских ударов по Запорожью и Полтаве погибли два человека, еще шестеро получили ранения. Также повреждены дома и автомобили. Об этом передает УНН со ссылкой на МВД и главу Запорожской ОВА Михаила Семикина.

В результате российского удара в Полтаве погиб человек, еще четверо пострадали. Повреждены частные жилые дома. В одном из них возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали - говорится в сообщении МВД.

На месте происшествия работали кинологи ГСЧС. Психологи службы оказывали помощь жителям поврежденных домов.

Также враг нанес два удара по Запорожью.

К сожалению, погибла 27-летняя женщина. Еще два человека получили ранения — 58-летняя женщина и 6-летняя девочка. В результате атаки повреждены два многоквартирных дома, 18 автомобилей и здание образовательного учреждения - сообщил Михаил Семикин.

Коммунальные службы работают на местах ударов, убирают обломки и помогают людям.

Напомним

В Маневичах на Волыни россияне атаковали местный склад, в результате чего возникли сильный пожар и сильное задымление. Местные власти призвали жителей покинуть свои дома.