На Волині під ударом опинилось підприємство: жителів Маневичів закликали залишити домівки через задимлення

У Маневичах на Волині росіяни атакували місцевий склад, внаслідок чого виникла сильна пожежа та сильне задимлення. Місцева влада закликала місцевих жителів залишити власні домівки. Про це передає УНН з посиланням на голову Волинської ОВА Романа Романюка та Маневицького селищного голову Олександра Гаврилюка.

На жаль, вранці знову маємо влучання в промислове підприємство в смт Маневичі. За попередньою інформацією, без жертв та травмованих. На місці працюють усі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків атаки. Відбувається горіння складського та виробничого приміщень. Пожежа сильна, площа велика, маємо сильне задимлення. Вітер у сторону селища, тому закликаю місцевих жителів за можливості залишатися у приміщеннях, щільно зачинити вікна та двері, вимкнути припливну вентиляцію та не перебувати на відкритому повітрі без нагальної потреби