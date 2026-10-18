росія атакувала Україну 180 дронами та ракетою - скільки вдалося збити та скільки зафіксовано влучань
Київ • УНН
ППО збила або подавила 152 дрони під час нічної атаки рф. Влучання зафіксували на 20 локаціях, атака триває.
Армія рф у ніч на 18 жовтня атакувала Україну 180 ударними БпЛА та балістичною ракетою Іскандер-М. Українські військові збили/подавили 152 ворожі дрони, зафіксовано влучання на 20 локаціях, передає УНН із посиланням на Повітряні сили.
Деталі
Як повідомили у Повітряних силах, у ніч на 18 жовтня (з 18:00 17 жовтня) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із Воронезької обл. рф., 180 ударними БпЛА типу Shahed (26 із них - реактивні), S-8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 152 ворожі БпЛА типу Shahed (16 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях
У Повітряних силах додали, що атака триває, в повітряному просторі близько десяти ворожих БпЛА.