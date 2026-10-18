россия атаковала Украину 180 дронами и ракетой — сколько удалось сбить и сколько зафиксировано попаданий

Армия рф в ночь на 18 октября атаковала Украину 180 ударными БпЛА и баллистической ракетой «Искандер-М». Украинские военные сбили/подавили 152 вражеских дрона, зафиксировано попадание в 20 локациях, передает УНН со ссылкой на Воздушные силы.

Детали

Как сообщили в Воздушных силах, в ночь на 18 октября (с 18:00 17 октября) противник атаковал одной баллистической ракетой «Искандер-М» из Воронежской обл. рф., 180 ударными БпЛА типа Shahed (26 из них — реактивные), S-8000 «Бандероль»/«Дань-Т», «Гербера», дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орёл, Брянск, Курск, Шаталово, Приморско-Ахтарск — рф, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым — Гвардейское.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 152 вражеских БпЛА типа Shahed (16 из них — реактивные), «Гербера», дронов других типов. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 20 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 4 локациях — говорится в сообщении.

В Воздушных силах добавили, что атака продолжается, в воздушном пространстве находятся около десяти вражеских БпЛА.