На Волыни под удар попало предприятие: жителей Маневичей призвали покинуть дома из-за задымления

В Маневичах на Волыни россияне атаковали местный склад, в результате чего возник сильный пожар и сильное задымление. Местные власти призвали жителей оставить свои дома. Об этом передает УНН со ссылкой на главу Волынской ОВА Романа Романюка и Маневичского поселкового голову Александра Гаврилюка.

К сожалению, утром снова произошло попадание в промышленное предприятие в пгт Маневичи. По предварительной информации, без жертв и пострадавших. На месте работают все соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий атаки. Происходит горение складских и производственных помещений. Пожар сильный, площадь большая, наблюдается сильное задымление. Ветер дует в сторону поселка, поэтому призываю местных жителей по возможности оставаться в помещениях, плотно закрыть окна и двери, выключить приточную вентиляцию и не находиться на открытом воздухе без острой необходимости