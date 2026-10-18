На Волыни под удар попало предприятие: жителей Маневичей призвали покинуть дома из-за задымления
Киев • УНН
В Маневичах загорелись складские и производственные помещения после атаки РФ. Власти призвали жителей закрыть окна или покинуть дома.
В Маневичах на Волыни россияне атаковали местный склад, в результате чего возник сильный пожар и сильное задымление. Местные власти призвали жителей оставить свои дома. Об этом передает УНН со ссылкой на главу Волынской ОВА Романа Романюка и Маневичского поселкового голову Александра Гаврилюка.
К сожалению, утром снова произошло попадание в промышленное предприятие в пгт Маневичи. По предварительной информации, без жертв и пострадавших. На месте работают все соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий атаки. Происходит горение складских и производственных помещений. Пожар сильный, площадь большая, наблюдается сильное задымление. Ветер дует в сторону поселка, поэтому призываю местных жителей по возможности оставаться в помещениях, плотно закрыть окна и двери, выключить приточную вентиляцию и не находиться на открытом воздухе без острой необходимости
Маневичский поселковый голова Александр Гаврилюк призвал покинуть свои дома.
Переместитесь в дома к друзьям в другие части населенного пункта. Сильное задымление, ветер северный
Напомним
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