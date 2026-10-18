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Враг продолжает атаковать Украину: в Одессе повреждён многоэтажный дом, а в Днепре — критическая инфраструктура

Киев • УНН

 • 3366 просмотра

Российские удары повредили дома и предприятия в Черниговской, Львовской, Одесской и Днепропетровской областях. Пострадали три человека.

Враг продолжает атаковать Украину: в Одессе повреждён многоэтажный дом, а в Днепре — критическая инфраструктура

В результате атаки рф на Черниговскую, Львовскую, Одесскую и Днепропетровскую области пострадали три человека, среди них ребенок. Также повреждены дома и предприятие, передает УНН

Черниговская область

В Черниговском районе из-за вражеского удара поврежден жилой дом. 65-летняя женщина получила осколочные ранения лица. Также произошел пожар сухой растительности 

- сообщили в ГСЧС. 

В Новгороде-Северском российский беспилотник атаковал гражданское предприятие. В результате попадания загорелись пиломатериалы в ангаре. Спасатели ликвидировали пожары, вызванные вражескими атаками.

Львовская область

В Малехове Львовской общины, как сообщил мэр города Андрей Садовый, обломок сбитого вражеского беспилотника пробил крышу гражданского промышленного здания. Повреждено имущество предпринимателя на площади около 100 квадратных метров.

По его словам, к счастью, никто не пострадал. На месте работают соответствующие службы.

Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, в результате вражеской атаки, которая произошла сегодня, 18 октября, около 10:30, в селе Мурованое повреждены 9 частных домов — взрывной волной в них выбило окна и двери. Люди не пострадали.

На местах работали специалисты ГСЧС. Также прибыли представители Мурованской общины, Львовской районной государственной администрации и полиции.

Комиссия Мурованской общины продолжает обследовать поврежденные дома и оценивать ущерб.

Одесская область

В Одесской ОВА также сообщили, что в результате удара повреждена крыша многоэтажного жилого дома в Одессе. Возник пожар.

В настоящее время известно о двух пострадавших, среди них ребенок в возрасте до 14 лет. На месте работают все соответствующие службы.

Днепропетровская область 

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, враг снова атаковал объект критической инфраструктуры в Днепре.

Информацию о пострадавших уточняют.

Напомним 

В результате российских ударов по Запорожью и Полтаве погибли два человека, еще шестеро получили ранения. Также повреждены дома, автомобили. 

Павел Башинский

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