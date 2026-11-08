Германия больше не может поставлять Украине системы Patriot и ракеты к ним — Писториус

Возможности Германии поставлять Украине системы ПВО Patriot и ракеты к ним в настоящее время исчерпаны. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает УНН со ссылкой на Focus.

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По словам Писториуса, Германия уже передала Украине несколько комплексов Patriot и определённое количество ракет к ним.

Всё, что мы предоставляем сейчас, мы пока не сможем восполнить; это привело бы к появлению пробелов в нашей обороне, за которые мы не можем нести ответственность. Мы не можем сделать больше сейчас - констатировал министр обороны Германии.

Он добавил, что теперь другие государства должны взять на себя большее бремя в этом вопросе. Вопрос будет стоять на повестке дня Контактной группы по вопросам Украины в середине ноября.

Напомним

В сентябре министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия дополнительно передаст Украине ракеты Patriot из своих запасов. Речь идёт о ракетах-перехватчиках для зенитно-ракетного комплекса Patriot типа PAC-2.

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