Германия больше не может поставлять Украине системы Patriot и ракеты к ним — Писториус

$45.4451.04
ukenru
23:19 • 10982 просмотра
Конец эпохи Нетаньяху: президент Израиля поручил Гади Айзенкоту сформировать правительство
22:21 • 15542 просмотра
В доме нападавшего в Кракове нашли тела трёх человек
20:29 • 33360 просмотра
Среди погибших и раненых во время стрельбы в Кракове есть иностранцы — в МВД Польши сообщили подробности
7 ноября, 19:23 • 27012 просмотра
Трамп предложил организатору боёв должность пресс-секретаря Белого дома, хочет взять Хабиба помощником
7 ноября, 18:53 • 21299 просмотра
Стрельба в Кракове: в МИД ответили, есть ли среди пострадавших в Кракове украинцы
7 ноября, 17:38 • 23279 просмотра
8 ноября — еще один день с графиками: сколько украинцам придется сидеть без света
7 ноября, 16:44 • 16169 просмотра
Был вооружён винтовкой и одет в камуфляжную форму — что известно о краковском стрелке
7 ноября, 16:30 • 20325 просмотра
рф планирует перевести незаконно удерживаемого сотрудника ОБСЕ в Сибирь — как отреагировал официальный Киев
7 ноября, 15:56 • 20679 просмотра
Почему со светом снова проблемы и сколько это может продолжаться — в ДТЭК дали разъяснение
7 ноября, 14:58 • 18371 просмотра
Декларирование для всех сотрудников СБУ вернётся — Зеленский утвердил законопроект
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Стрельба в Кракове: министр юстиции призвал к спокойствию и пообещал строго наказать преступника7 ноября, 16:15 • 13632 просмотра
Фильм «Эбенезер» выйдет в прокат 13 ноября — поможет ли Джонни Деппу роль Скруджа вернуться из опалы7 ноября, 17:29 • 18867 просмотра
Стрельба в Кракове: число погибших возросло до шести, нападавший — гражданин Польши7 ноября, 17:50 • 6304 просмотра
В Тбилиси отменили лекции российского антрополога из-за его слов о Грузии7 ноября, 18:04 • 5598 просмотра
Производство Cybertruck свернут, но сейчас Tesla добавляет еще одну производственную смену — Маск назвал причину20:10 • 12738 просмотра
публикации
Первый снег в Украине: какие области уже почувствовали дыхание зимыVideo6 ноября, 19:34 • 45763 просмотра
Новые расходы в платежках за коммунальные услуги: украинцев хотят обязать платить за обустройство укрытий6 ноября, 18:49 • 66244 просмотра
Регистрация патента в Украине: как получить патент и защитить изобретение 6 ноября, 15:17 • 49906 просмотра
Возвращение ветеранов к работе: эксперт объяснил, почему важно готовить не только рабочее место, но и коллектив
Эксклюзив
6 ноября, 07:15 • 73679 просмотра
"Я плохая мама?": почему женщины скрывают послеродовую депрессию и как им помочь
Эксклюзив
6 ноября, 06:40 • 73701 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Кароль Навроцкий
Актуальные места
Украина
Польша
Краков
Соединённые Штаты
Германия
Реклама
УНН Lite
Производство Cybertruck свернут, но сейчас Tesla добавляет еще одну производственную смену — Маск назвал причину20:10 • 12818 просмотра
Фильм «Эбенезер» выйдет в прокат 13 ноября — поможет ли Джонни Деппу роль Скруджа вернуться из опалы7 ноября, 17:29 • 18945 просмотра
Отца Меган Маркл освободили под залог, возле места его проживания усилили охрануVideo7 ноября, 08:57 • 27699 просмотра
Модный дом Balenciaga впервые за 100 лет возглавит женщина — что известно о Мартин Роуз6 ноября, 18:15 • 30376 просмотра
Netflix анонсировал приквел "Очень странных дел" с новыми героями — когда ждатьVideo6 ноября, 16:04 • 28485 просмотра
Актуальное
Хранитель
Социальная сеть
Техника
Financial Times
Tesla Cybertruck

Германия больше не может поставлять Украине системы Patriot и ракеты к ним — Писториус

Киев • УНН

 • 454 просмотра

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что ресурсы Германии для передачи Patriot Украине исчерпаны. Он призвал другие государства усилить помощь.

Германия больше не может поставлять Украине системы Patriot и ракеты к ним — Писториус

Возможности Германии поставлять Украине системы ПВО Patriot и ракеты к ним в настоящее время исчерпаны. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает УНН со ссылкой на Focus.

Подробности

По словам Писториуса, Германия уже передала Украине несколько комплексов Patriot и определённое количество ракет к ним.

Всё, что мы предоставляем сейчас, мы пока не сможем восполнить; это привело бы к появлению пробелов в нашей обороне, за которые мы не можем нести ответственность. Мы не можем сделать больше сейчас

- констатировал министр обороны Германии.

Он добавил, что теперь другие государства должны взять на себя большее бремя в этом вопросе. Вопрос будет стоять на повестке дня Контактной группы по вопросам Украины в середине ноября.

Напомним

В сентябре министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия дополнительно передаст Украине ракеты Patriot из своих запасов. Речь идёт о ракетах-перехватчиках для зенитно-ракетного комплекса Patriot типа PAC-2.

Чем Украина может заменить дефицитные ракеты для Patriot уже этой зимой: эксперты назвали возможные варианты02.11.26, 03:17 • 23139 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеНовости Мира
Война в Украине
MIM-104 Patriot
Борис Писториус
Германия
Украина