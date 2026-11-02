Чем Украина может заменить дефицитные ракеты для Patriot уже этой зимой: эксперты назвали возможные варианты

Украина может получить дополнительные ракеты-перехватчики для систем Patriot от европейских партнеров или Японии, чтобы усилить защиту от российской баллистики этой зимой. В то же время рассчитывать на быструю поставку 500 ракет PAC-3 MSE, продажу которых согласовали США, не стоит. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Госдепартамент США согласовал продажу Украине 500 ракет PAC-3 MSE вместе с запчастями и оборудованием на сумму около $2,1 млрд. Финансирование обеспечат Канада, Германия и Норвегия в рамках программы JUMPSTART, а также средства, связанные с кредитом ЕС.

Однако главным подрядчиком сделки является производитель Lockheed Martin, а полный цикл изготовления одной ракеты занимает примерно 24 месяца. Поэтому поставки всех 500 перехватчиков могут растянуться на несколько лет, даже если заказ Украины получит приоритет.

Где Украина может взять ракеты уже этой зимой

По оценке Defense Express, одним из наиболее реалистичных краткосрочных вариантов является передача ракет PAC-3 MSE из запасов европейских союзников, в частности Польши и Германии.

Эти страны уже передавали Украине такие перехватчики. Однако речь идет скорее о десятках ракет, а не о сотнях. Кроме того, партнерам нужны гарантии быстрого пополнения собственных запасов.

США одобрили возможную продажу Украине 500 ракет для систем Patriot

Еще одним потенциальным источником является Япония — единственная страна, локализовавшая производство PAC-3 MSE. Представители японских властей ранее допускали возможность передачи Украине зенитных ракет, однако конкретных решений относительно этой модификации пока нет.

Помогут ли новые системы ПВО

В долгосрочной перспективе альтернативой Patriot могут стать франко-итальянские комплексы SAMP/T NG с радарами Ground Fire 300.

Украина ожидает 4 таких комплекса начиная с 2027 года. Следовательно, рассчитывать на них как на решение для зимы 2026–2027 годов пока не приходится.

Еще одно перспективное направление — европейский проект противобаллистической системы FREYJA, первые испытания которой запланированы на начало 2027 года.

В Defense Express подчеркивают, что даже 500 новых PAC-3 MSE не решат проблему дефицита надолго. При потребности примерно в 150 перехватчиках в месяц такого запаса хватило бы лишь немногим более чем на 3 месяца.

"Сильное решение": Зеленский призвал США ускорить передачу Украине 500 ракет для Patriot