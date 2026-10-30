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США одобрили возможную продажу Украине 500 ракет для систем Patriot

Киев • УНН

 • 8278 просмотра

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине 500 ракет PAC-3 для Patriot. Сделку на $2,1 млрд профинансируют партнёры и союзники.

США одобрили возможную продажу Украине 500 ракет для систем Patriot

Государственный департамент США принял решение об одобрении возможной продажи Украине 500 ракет для ЗРК Patriot на сумму 2,1 млрд долларов. Об этом говорится на сайте Госдепартамента США, передает УНН.

Детали

Государственный департамент США принял решение об одобрении возможной сделки по продаже военной техники за рубеж правительству Украины для закупки ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement и сопутствующего оборудования. Общая ориентировочная стоимость составляет 2,1 млрд долларов, которые полностью финансируются партнерами и союзниками

- говорится в сообщении.

Как отметили в Госдепартаменте, правительство Украины обратилось с просьбой о закупке пятисот ракет PAC-3. В поставку также войдут следующие единицы оборонного оборудования, не относящиеся к основным средствам: засекреченные и незасекреченные запасные части для PAC-3 MSE, а также другие сопутствующие элементы материально-технического и программного обеспечения.

Эта предлагаемая сделка будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов за счет повышения уровня безопасности страны-партнера, которая является движущей силой политической и экономической стабильности в Европе. Украина оплатит эту закупку за счет пожертвований от Канады, Германии и Норвегии в рамках программы JUMPSTART, а также за счет национальных средств, финансируемых посредством займа Европейского союза в поддержку Украины. В этой сделке средства США не задействованы. Предлагаемая продажа улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам благодаря совершенствованию ее интегрированных возможностей противовоздушной и противоракетной обороны. Эта продажа обеспечит поддержку существующих операций системы Patriot против текущих воздушных угроз. У Украины не возникнет трудностей с внедрением этих товаров и услуг в свои вооруженные силы

- отметили в Госдепартаменте.

Напомним

США могут отложить поставки ракет-перехватчиков Patriot для Украины до промежуточных выборов, которые пройдут 3 ноября.

Павел Башинский

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