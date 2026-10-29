США можуть відкласти постачання ракет Patriot в Україну до виборів - ЗМІ

США можуть відкласти постачання ракет-перехоплювачів Patriot для України до проміжних виборів, які пройдуть 3 листопада. Про це пише Euronews, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, Україна звернулася до міністра оборони США Піта Гегсета з проханням підписати угоду про постачання ключових систем протиповітряної оборони Patriot, які використовуються для перехоплення російських балістичних ракет.

Проте союзники по НАТО дедалі песимістичніші щодо того, що Україна отримає вкрай необхідні їй ракети-перехоплювачі Patriot американського виробництва до проміжних виборів у США наступного тижня, на тлі підозр, що президент Дональд Трамп використовує військову допомогу, щоб змусити Київ поступитися.

Джерела видання зазначають, що наразі немає ясності щодо того, чи передасть США Україні ракети Patriot.

Трамп використовує всі свої важелі впливу на Україну напередодні проміжних виборів - йдеться в публікації.

Джерело припустило, що Трамп також прагне підштовхнути Київ до мирної угоди, що передбачає територіальні поступки.

Водночас два джерела повідомили, що Вашингтон розчарований відсутністю прогресу у припиненні війни росії проти України та хоче, щоб конфлікт закінчився якомога швидше.

Одне джерело назвало війну "каменем у черевику" для Вашингтона, але заявило, що США розуміють необхідність підтримувати відносини з союзниками по НАТО, зокрема в контексті війни в Ірані.

Нагадаємо

Україна працює на кількох напрямках - як зі США, так і є Європою та іншими партнерами - для забезпечення ракет для Patriot. Зокрема протягом майже місяця очікуємо на підпис голови Пентагону Піта Гегсета щодо ракет для Patriot та NASAMS. Це українським посадовцям доручено проговорити з американською стороною ще раз.