США могут отложить поставки ракет Patriot Украине до выборов — СМИ
Киев • УНН
Союзники НАТО опасаются, что США отложат передачу Украине ракет Patriot до промежуточных выборов 3 ноября. Киев ожидает подписи Хегсета.
США могут отложить поставки ракет-перехватчиков Patriot для Украины до промежуточных выборов, которые пройдут 3 ноября. Об этом пишет Euronews, передает УНН.
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Как пишет издание, Украина обратилась к министру обороны США Питу Хегсету с просьбой подписать соглашение о поставке ключевых систем противовоздушной обороны Patriot, которые используются для перехвата российских баллистических ракет.
Однако союзники по НАТО все более пессимистично настроены относительно того, что Украина получит крайне необходимые ей ракеты-перехватчики Patriot американского производства до промежуточных выборов в США на следующей неделе, на фоне подозрений, что президент Дональд Трамп использует военную помощь, чтобы заставить Киев уступить.
Источники издания отмечают, что в настоящее время нет ясности относительно того, передадут ли США Украине ракеты Patriot.
Трамп использует все свои рычаги влияния на Украину накануне промежуточных выборов
Источник предположил, что Трамп также стремится подтолкнуть Киев к мирному соглашению, предусматривающему территориальные уступки.
В то же время два источника сообщили, что Вашингтон разочарован отсутствием прогресса в прекращении войны России против Украины и хочет, чтобы конфликт завершился как можно скорее.
Один источник назвал войну "камнем в ботинке" для Вашингтона, но заявил, что США понимают необходимость поддерживать отношения с союзниками по НАТО, в частности в контексте войны в Иране.
Напомним
Украина работает по нескольким направлениям — как с США, так и с Европой и другими партнерами — для обеспечения ракетами для Patriot. В частности, уже почти месяц ожидаем подпись главы Пентагона Пита Хегсета по ракетам для Patriot и NASAMS. Это украинским должностным лицам поручено еще раз обсудить с американской стороной.