США могут отложить поставки ракет Patriot Украине до выборов — СМИ

США могут отложить поставки ракет-перехватчиков Patriot для Украины до промежуточных выборов, которые пройдут 3 ноября. Об этом пишет Euronews, передает УНН.

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Как пишет издание, Украина обратилась к министру обороны США Питу Хегсету с просьбой подписать соглашение о поставке ключевых систем противовоздушной обороны Patriot, которые используются для перехвата российских баллистических ракет.

Однако союзники по НАТО все более пессимистично настроены относительно того, что Украина получит крайне необходимые ей ракеты-перехватчики Patriot американского производства до промежуточных выборов в США на следующей неделе, на фоне подозрений, что президент Дональд Трамп использует военную помощь, чтобы заставить Киев уступить.

Источники издания отмечают, что в настоящее время нет ясности относительно того, передадут ли США Украине ракеты Patriot.

Трамп использует все свои рычаги влияния на Украину накануне промежуточных выборов - говорится в публикации.

Источник предположил, что Трамп также стремится подтолкнуть Киев к мирному соглашению, предусматривающему территориальные уступки.

В то же время два источника сообщили, что Вашингтон разочарован отсутствием прогресса в прекращении войны России против Украины и хочет, чтобы конфликт завершился как можно скорее.

Один источник назвал войну "камнем в ботинке" для Вашингтона, но заявил, что США понимают необходимость поддерживать отношения с союзниками по НАТО, в частности в контексте войны в Иране.

Напомним

Украина работает по нескольким направлениям — как с США, так и с Европой и другими партнерами — для обеспечения ракетами для Patriot. В частности, уже почти месяц ожидаем подпись главы Пентагона Пита Хегсета по ракетам для Patriot и NASAMS. Это украинским должностным лицам поручено еще раз обсудить с американской стороной.