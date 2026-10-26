Україна майже місяць чекає підпису Гегсета на ракети для Patriot - Зеленський

Україна працює на кількох напрямках - як зі США, так і є Європою та іншими партнерами - для забезпечення ракет для Patriot. Зокрема протягом майже місяця очікуємо на підпис голови Пентагону Піта Гегсета щодо ракет для "петріотів" та "насамсів". Це українським посадовцям доручено проговорити з американською стороною ще раз. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у соцмережах 26 жовтня, пише УНН.

Президент повідомив, що провів селектор по ситуації з постачанням зброї від партнерів та відновленню енергетики після російських ударів.

Міністр оборони України, Головнокомандувач ЗСУ та міністр закордонних справ, з його слів, "доповіли по ситуації з постачанням в Україну перехоплювачів для ППО, передусім "петріотів"".

Працюємо на кількох напрямках: зі Сполученими Штатами, Європою та іншими партнерами, які мають запас ракет PAC-2 і PAC-3. Зокрема, протягом майже місяця очікуємо на підпис пана Гегсета щодо ракет для "петріотів" та "насамсів". Доручив ще раз проговорити це з американською стороною. Триває розмова і з іншими країнами