Україна майже місяць чекає підпису Гегсета на ракети для Patriot - Зеленський
Київ • УНН
Україна очікує підпису Піта Гегсета на постачання ракет для Patriot і NASAMS. Київ також домовляється про перехоплювачі з Європою та іншими партнерами.
Україна працює на кількох напрямках - як зі США, так і є Європою та іншими партнерами - для забезпечення ракет для Patriot. Зокрема протягом майже місяця очікуємо на підпис голови Пентагону Піта Гегсета щодо ракет для "петріотів" та "насамсів". Це українським посадовцям доручено проговорити з американською стороною ще раз. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у соцмережах 26 жовтня, пише УНН.
Президент повідомив, що провів селектор по ситуації з постачанням зброї від партнерів та відновленню енергетики після російських ударів.
Про ракети до Patriot і не тільки
Міністр оборони України, Головнокомандувач ЗСУ та міністр закордонних справ, з його слів, "доповіли по ситуації з постачанням в Україну перехоплювачів для ППО, передусім "петріотів"".
Працюємо на кількох напрямках: зі Сполученими Штатами, Європою та іншими партнерами, які мають запас ракет PAC-2 і PAC-3. Зокрема, протягом майже місяця очікуємо на підпис пана Гегсета щодо ракет для "петріотів" та "насамсів". Доручив ще раз проговорити це з американською стороною. Триває розмова і з іншими країнами
Зустріч "Рамштайн"
"Окремо обговорили підготовку до зустрічі "Рамштайну" в листопаді. Важливо прискорити виконання рішень, які на столі вже певний час. Кожен пакет підтримки – це можливість захистити життя людей. Дякую всім, хто реально підтримує і, зокрема, допомагає прискорювати життєво необхідне постачання", - зазначив Зеленський.
Про енергетику
Прем’єр-міністр Сергій Корецький, зі слів Глави держави, доповів по роботі в регіонах. "Дякую кожній ремонтній бригаді, усім енергетичним компаніям, які повністю виконують поставлені завдання. Роботи тривають фактично без перерви, і використовуємо створені резерви обладнання. Розраховую на вчасну й достатню комунікацію МЗС України, Міністерства енергетики та інших залучених структур щодо поповнення цих резервів", - зазначив Зеленський.
Лише 24 ракети до Patriot за 90 днів - Зеленський розкрив обсяги поставок24.10.26, 14:43 • 44943 перегляди