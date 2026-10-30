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США схвалили можливий продаж Україні 500 ракет до систем Patriot

Київ • УНН

 • 1778 перегляди

Держдеп США схвалив можливий продаж Україні 500 ракет PAC-3 для Patriot. Угоду на $2,1 млрд профінансують партнери та союзники.

США схвалили можливий продаж Україні 500 ракет до систем Patriot

Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення можливого продажу Україні 500 ракет до ЗРК Patriot на 2,1 млрд доларів. Про це йдеться на сайті Держдепу США, передає УНН.

Деталі

Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення можливої угоди з продажу військової техніки за кордон уряду України щодо закупівлі ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement та супутнього обладнання. Загальна орієнтовна вартість становить 2,1 млрд доларів, які повністю фінансуються партнерами та союзниками

- йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Держдепі, уряд України звернувся з проханням про закупівлю п’ятисот ракет PAC-3. До поставки також увійдуть такі одиниці оборонного обладнання, що не належать до основної техніки: засекречені та незасекречені запасні частини до PAC-3 MSE, а також інші супутні елементи логістичного та програмного забезпечення.

Ця пропонована угода сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення рівня безпеки країни-партнера, яка є рушійною силою політичної та економічної стабільності в Європі. Україна оплатить цю закупівлю за рахунок пожертв від Канади, Німеччини та Норвегії в рамках програми JUMPSTART, а також за рахунок національних коштів, що фінансуються за рахунок позики Європейського Союзу на підтримку України. У цій угоді не задіяні кошти США. Запропонований продаж покращить здатність України протистояти поточним та майбутнім загрозам завдяки вдосконаленню її інтегрованих можливостей протиповітряної та протиракетної оборони. Цей продаж забезпечить підтримку існуючих операцій системи Patriot проти поточних повітряних загроз. Україна не матиме труднощів із впровадженням цих товарів та послуг у свої збройні сили

- зазначили у Держдепі.

Нагадаємо

США можуть відкласти постачання ракет-перехоплювачів Patriot для України до проміжних виборів, які пройдуть 3 листопада.

Павло Башинський

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