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Чим Україна може замінити дефіцитні ракети до Patriot вже цієї зими: експерти назвали можливі варіанти

Київ • УНН

 • 2968 перегляди

Постачання 500 ракет PAC-3 MSE може тривати роками через 24-місячне виробництво. На зиму розглядають запаси Європи та Японію.

Чим Україна може замінити дефіцитні ракети до Patriot вже цієї зими: експерти назвали можливі варіанти

Україна може отримати додаткові ракети-перехоплювачі для систем Patriot від європейських партнерів або Японії, щоб посилити захист від російської балістики цієї зими. Водночас на швидке постачання 500 ракет PAC-3 MSE, продаж яких погодили США, розраховувати не варто. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Держдепартамент США погодив продаж Україні 500 ракет PAC-3 MSE разом із запчастинами та обладнанням на суму близько $2,1 млрд. Фінансування забезпечать Канада, Німеччина та Норвегія в межах програми JUMPSTART, а також кошти, пов'язані з кредитом ЄС.

Однак головним підрядником угоди є виробник Lockheed Martin, а повний цикл виготовлення однієї ракети займає приблизно 24 місяці. Тому постачання всіх 500 перехоплювачів може розтягнутися на кілька років, навіть якщо замовлення України отримає пріоритет.

Де Україна може взяти ракети вже цієї зими

За оцінкою Defense Express, одним із найреалістичніших короткострокових варіантів є передача ракет PAC-3 MSE із запасів європейських союзників, зокрема Польщі та Німеччини.

Ці країни вже передавали Україні такі перехоплювачі. Однак ідеться радше про десятки ракет, а не сотні. Крім того, партнерам потрібні гарантії швидкого поповнення власних запасів.

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Ще одним потенційним джерелом є Японія – єдина країна, яка локалізувала виробництво PAC-3 MSE. Представники японської влади раніше допускали можливість передачі Україні зенітних ракет, однак конкретних рішень щодо цієї модифікації поки немає.

Чи допоможуть нові системи ППО

У довгостроковій перспективі альтернативою Patriot можуть стати франко-італійські комплекси SAMP/T NG із радарами Ground Fire 300.

Україна очікує на 4 такі комплекси починаючи з 2027 року. Отже, розраховувати на них як на рішення для зими 2026–2027 років наразі не доводиться.

Ще один перспективний напрям – європейський проєкт антибалістичної системи FREYJA, перші випробування якої запланували на початок 2027 року.

У Defense Express наголошують, що навіть 500 нових PAC-3 MSE не розв'яжуть проблему дефіциту надовго. За потреби приблизно у 150 перехоплювачів щомісяця такого запасу вистачило б лише трохи більш ніж на 3 місяці.

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Степан Гафтко

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