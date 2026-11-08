Німеччина більше не може постачати Україні системи Patriot і ракети до них - Пісторіус
Київ • УНН
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що ресурси Німеччини для передачі Patriot Україні вичерпані. Він закликав інші держави посилити допомогу.
Можливості Німеччини постачати Україні системи ППО Patriot і ракети до них наразі вичерпані. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, повідомляє УНН із посиланням на Focus.
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За словами Пісторіуса,Німеччина вже передала Україні декілька комплексів Patriot і певну кількість ракет до них.
Усе, що ми надаємо зараз, ми поки що не зможемо поповнити; це призвело б до появи прогалин у нашій обороні, за які ми не можемо нести відповідальність. Ми не можемо зробити більше зараз
Він додав, що тепер інші держави мають взяти на себе більший тягар щодо цього. Питання буде на порядку денному Контактної групи з питань України в середині листопада.
Нагадаємо
У вересні міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Німеччина передасть Україні ракети Patriot додатково із своїх запасів. Йдеться про ракети-перехоплювачі для зенітно-ракетного комплексу Patriot типу PAC-2.
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