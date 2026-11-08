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The Guardian
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа
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Financial Times

Німеччина більше не може постачати Україні системи Patriot і ракети до них - Пісторіус

Київ • УНН

 • 622 перегляди

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що ресурси Німеччини для передачі Patriot Україні вичерпані. Він закликав інші держави посилити допомогу.

Німеччина більше не може постачати Україні системи Patriot і ракети до них - Пісторіус

Можливості Німеччини постачати Україні системи ППО Patriot і ракети до них наразі вичерпані. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, повідомляє УНН із посиланням на Focus.

Деталі

За словами Пісторіуса,Німеччина вже передала Україні декілька комплексів Patriot і певну кількість ракет до них.

Усе, що ми надаємо зараз, ми поки що не зможемо поповнити; це призвело б до появи прогалин у нашій обороні, за які ми не можемо нести відповідальність. Ми не можемо зробити більше зараз

- констатував міністр оборони Німеччини.

Він додав, що тепер інші держави мають взяти на себе більший тягар щодо цього. Питання буде на порядку денному Контактної групи з питань України в середині листопада.

Нагадаємо

У вересні міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Німеччина передасть Україні ракети Patriot додатково із своїх запасів. Йдеться про ракети-перехоплювачі для зенітно-ракетного комплексу Patriot типу PAC-2.

Чим Україна може замінити дефіцитні ракети до Patriot вже цієї зими: експерти назвали можливі варіанти02.11.26, 03:17 • 23141 перегляд

Вадим Хлюдзинський

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Війна в Україні
MIM-104 Patriot
Борис Пісторіус
Німеччина
Україна