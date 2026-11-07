В Северной Каролине автомобиль врезался в группу велосипедистов: есть погибший и десятки пострадавших
Киев • УНН
В округе Уэйк водитель пересёк осевую линию и врезался в велосипедистов. Один человек погиб, 22 пострадали, патрульная служба расследует аварию.
В Северной Каролине водитель врезался в группу велосипедистов — по меньшей мере один человек погиб, ещё 2 получили травмы, передаёт УНН со ссылкой на CNN.
Детали
По словам начальника пожарной службы Холли-Спрингс Лероя Смита, в субботу утром, около 9:35, в округе Уэйк (штат Северная Каролина) водитель въехал в группу велосипедистов: по меньшей мере один человек погиб, ещё 22 получили травмы.
Как сообщает телеканал WRAL, автомобиль пересёк осевую линию.
Смит отметил, что семерых пострадавших доставили в травматологические центры, а ещё 15 человек — в местные больницы.
В офисе шерифа округа Уэйк сообщили CNN, что основным ведомством, занимающимся расследованием этой аварии, является Дорожный патруль штата Северная Каролина.
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