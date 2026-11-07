В Северной Каролине автомобиль врезался в группу велосипедистов: есть погибший и десятки пострадавших

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В Северной Каролине водитель врезался в группу велосипедистов — по меньшей мере один человек погиб, ещё 2 получили травмы, передаёт УНН со ссылкой на CNN.

Детали

По словам начальника пожарной службы Холли-Спрингс Лероя Смита, в субботу утром, около 9:35, в округе Уэйк (штат Северная Каролина) водитель въехал в группу велосипедистов: по меньшей мере один человек погиб, ещё 22 получили травмы.

Как сообщает телеканал WRAL, автомобиль пересёк осевую линию.

Смит отметил, что семерых пострадавших доставили в травматологические центры, а ещё 15 человек — в местные больницы.

В офисе шерифа округа Уэйк сообщили CNN, что основным ведомством, занимающимся расследованием этой аварии, является Дорожный патруль штата Северная Каролина.

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