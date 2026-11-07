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У Північній Кароліні авто врізалося в групу велосипедистів: є загиблий і десятки травмованих

Київ • УНН

 • 26 перегляди

В окрузі Вейк водій перетнув осьову та врізався у велосипедистів. Одна людина загинула, 22 постраждали, аварію розслідує патруль.

У Північній Кароліні авто врізалося в групу велосипедистів: є загиблий і десятки травмованих
Фото ілюстративне

У Північній Кароліні водій влетів у групу велосипедистів - щонайменше одна людина загинула і ще 2 - отримали травми, передає УНН із посиланням на CNN.

Деталі

За словами начальника пожежної служби Голлі-Спрінгс Лероя Сміта, у суботу вранці, близько 9:35, в окрузі Вейк (штат Північна Кароліна) водій в’їхав у групу велосипедистів: щонайменше одна людина загинула, ще 22 отримали травми.

Як повідомляє телеканал WRAL, автомобіль перетнув осьову лінію.

Сміт зазначив, що сімох постраждалих доправили до травматологічних центрів, а ще 15 осіб — до місцевих лікарень.

В офісі шерифа округу Вейк повідомили CNN, що основним відомством, яке займається розслідуванням цієї аварії, є Дорожній патруль штату Північна Кароліна.

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Антоніна Туманова

Світ
Дорожньо-транспортна пригода