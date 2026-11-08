Хакеры обнародовали данные главы МИД Италии из-за поддержки Украины

Хакеры опубликовали персональные данные министра иностранных дел Италии Антонио Таяни в "даркнете" и пытаются запугать членов его семьи. Причина - поддержка Таяни Украины. Об этом министр сообщил в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

Моя реакция очень проста: я ни в коем случае не дам себя запугать. Я продолжу работать, чтобы защищать свое министерство и Италию, буду укреплять все более тесные связи и сотрудничество с нашими союзниками, чтобы вместе защищать себя. Наша позиция в отношении Украины - это политическая причина, по которой я оказался в прицеле: защищать свободу суверенного государства, четко встать на сторону демократии и независимости нации для этих преступных субъектов - опасно - написал Таяни.

Он добавил, что Италия продолжит защищать свою кибербезопасность и бороться с киберпреступностью.

Напомним

Злоумышленники предупредили о новой волне атак во время саммитов ЕС с участием Президента Украины Владимира Зеленского.