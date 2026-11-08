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Хакери оприлюднили дані глави МЗС Італії через підтримку України

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Персональні дані Антоніо Таяні опублікували в даркнеті та залякують його родину. Міністр заявив, що не піддасться тиску.

Хакери оприлюднили дані глави МЗС Італії через підтримку України

Хакери опублікували персональні дані міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні в "даркнеті" і намагаються залякати членів його родини. Причина - підтримка Таяні Україні. Про це міністр повідомив в соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

Моя реакція дуже проста: я ніяк не дам себе залякати. Я продовжу працювати, щоб захищати своє міністерство та Італію, зміцнюватиму дедалі тісніші зв’язки та співпрацю з нашими союзниками, аби разом себе захищати. Наша позиція щодо України - це політична причина, чому я потрапив у приціл: захищати свободу суверенної держави, чітко стати на бік демократії та незалежності нації для цих злочинних суб’єктів є небезпечним

- написав Таяні.

Він додав, що Італія продовжить захищати свою кібербезпеку боротиметься з кіберзлочинністю.

Нагадаємо

Зловмисники попередили про нову хвилю атак під час самітів ЄС за участі Президента України Володимира Зеленського.

Євген Устименко

ПолітикаКриміналСвіт
Кібератака
Війна в Україні
Антоніо Таяні
Європейський Союз
Італія
Володимир Зеленський
Україна