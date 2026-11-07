Зловмисники попередили про нову хвилю атак під час самітів ЄС за участі Зеленського - FT

Зловмисники попередили про нову хвилю атак під час самітів ЄС за участі Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє The Financial Times, інформує УНН.

Зазначається, що цього тижня по всій Європі було порушено роботу десятків пасажирських рейсів через повідомлення про мінування, а в супермаркетах сталися кібератаки, спрямовані на холодильне обладнання.

Напередодні зловмисники пішли далі і повідомили про мінування офісів 18 медіагруп в Ірландії - країна навряд чи обрана випадково, оскільки наступного тижня Дублін приймає 9-й саміт Європейської політичної спільноти та неформальну зустріч глав держав ЄС за участі Зеленського. Правоохоронці отримали листа, нібито від імені зловмисників.

Зараз ми готуємо нову хвилю атак. Це лише початок. Те, що сталося цього тижня, - лише невелика частина того, що чекає на Європу в найближчому майбутньому. … Дуже скоро ми підриватимемо ваші літаки, круїзні лайнери, станції метро та потяги