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Financial Times

Зловмисники попередили про нову хвилю атак під час самітів ЄС за участі Зеленського - FT

Київ • УНН

 • 1042 перегляди

Зловмисники погрожують новими атаками напередодні самітів ЄС в Дубліні за участі Зеленського. Ірландія готує безпрецедентні заходи безпеки.

Зловмисники попередили про нову хвилю атак під час самітів ЄС за участі Зеленського - FT

Зловмисники попередили про нову хвилю атак під час самітів ЄС за участі Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє The Financial Times, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що цього тижня по всій Європі було порушено роботу десятків пасажирських рейсів через повідомлення про мінування, а в супермаркетах сталися кібератаки, спрямовані на холодильне обладнання.

Напередодні зловмисники пішли далі і повідомили про мінування офісів 18 медіагруп в Ірландії - країна навряд чи обрана випадково, оскільки наступного тижня Дублін приймає 9-й саміт Європейської політичної спільноти та неформальну зустріч глав держав ЄС за участі Зеленського. Правоохоронці отримали листа, нібито від імені зловмисників.

Зараз ми готуємо нову хвилю атак. Це лише початок. Те, що сталося цього тижня, - лише невелика частина того, що чекає на Європу в найближчому майбутньому. … Дуже скоро ми підриватимемо ваші літаки, круїзні лайнери, станції метро та потяги

- йшлося в електронному листі.

Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін заявив, що поки незрозуміло, чи є ці погрози справою рук окремих осіб, чи скоординованою атакою, однак пообіцяв "встановити винних і притягнути їх до відповідальності". Він також пообіцяв провести наймасштабнішу операцію безпеки в історії країни під час проведення самітів.

Нагадаємо

У п’ятницю редакції ЗМІ в Ірландії та Болгарії отримали електронні листи з погрозами про замінування. Автор, який назвався "Михайлом Андроповим", узяв на себе відповідальність за хвилю неправдивих повідомлень, що призвели до збоїв у пасажирських авіаперевезеннях по всій Європі.

Щонайменше 12 авіарейсів у Європі отримали погрози про мінування - Politico05.11.26, 14:47 • 4012 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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