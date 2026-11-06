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Низка європейських ЗМІ отримали погрози про замінування - чи є в них "російський слід"

Київ • УНН

 • 12 перегляди

ЗМІ Ірландії та Болгарії отримали погрози про замінування, а десятки рейсів зазнали перебоїв. Вибухівку не знайшли.

Низка європейських ЗМІ отримали погрози про замінування - чи є в них "російський слід"
Фото: REUTERS/Natalia Campos

У п’ятницю редакції ЗМІ в Ірландії та Болгарії отримали електронні листи з погрозами про замінування. Автор, який назвався "Михайлом Андроповим", узяв на себе відповідальність за хвилю неправдивих повідомлень, що призвели до збоїв у пасажирських авіаперевезеннях по всій Європі, передає УНН із посиланням на Reuters.

Повідомлення, надіслані болгарському телеканалу Nova TV та ірландському суспільному мовнику RTE (який через це евакуював персонал і призупинив мовлення), мали заголовок "Послання Заходу". У них погрози описувалися як прелюдія до серії нападів на транспортну інфраструктуру в Європі. Британська телекомпанія Sky також повідомила про отримання погрози, що стосується безпеки.

Агентству Reuters не вдалося встановити особу відправника, походження електронних листів або підтвердити, чи надходили вони з того ж джерела, що й погрози, які з вівторка стосувалися десятків авіарейсів.

Ці події посилили занепокоєння європейських посадовців: вони припускають, що ці фейкові повідомлення є частиною кампанії "гібридних" диверсій — у чому багато хто звинувачує росію, — спрямованої проти країн, які надають допомогу Україні. москва свою причетність заперечує.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що Європа, схоже, зіткнулася з "гібридною агресією та формою психологічної війни".

Жодних вибухових пристроїв виявлено не було; усі літаки, зокрема й ті, щодо яких надходили погрози в п’ятницю, успішно приземлилися.

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Інциденти з авіарейсами

У четвер експерти з безпеки висловили думку, що метою погроз може бути покарання європейських держав, які надають зброю або фінансування Україні в її боротьбі проти повномасштабного вторгнення, розпочатого росією у 2022 році. Водночас не виключено, що зловмисники можуть навмисно збивати слідство зі шляху, наслідувати дії інших або діяти з особистих мотивів.

У вівторок через подібні інциденти було порушено графік близько шести рейсів, а в четвер — понад двадцять чотири. Деякі літаки були змушені здійснити незаплановані посадки, а інші — прямувати до місця призначення в супроводі винищувачів.

У п’ятницю джерело в адміністрації одного з італійських аеропортів повідомило, що рейс авіакомпанії Wizz Air із Праги до Рима був перенаправлений до Венеції. Проте, попри понад десяток неправдивих повідомлень про замінування, загалом кількість прямих перешкод для авіасполучення виявилася значно меншою. Утім, угорські винищувачі супроводили пасажирські літаки, що прямували з Брюсселя до Софії, а також із Праги до Бухареста й на Кіпр, коли ті пролітали через повітряний простір Угорщини. Міністр оборони Ромулус Русін-Сенді повідомив, що НАТО розпорядилося організувати повітряне патрулювання в цьому регіоні; це перше свідчення того, що західний оборонний альянс втрутився в ситуацію.

Хоча жодна країна прямо не вказала, хто несе відповідальність за ці погрози, вони стали частиною хвилі диверсій і нападів на об’єкти по всій Європі — від німецьких електричних підстанцій до оборонних підприємств у країнах Балтії, а також холодильного обладнання в супермаркетах у Франції та інших країнах. Німеччина прямо звинуватила Росію в атаці безпілотників на аеропорт Лейпцига.

"Російський слід"

Багато європейських посадовців звинувачують росію в проведенні кампанії "гібридних" дій (або дій у "сірій зоні"). Такі операції, як правило, дешеві у виконанні, їх легко заперечити, і вони, за розрахунками організаторів, не повинні спровокувати збройну відповідь.

Єврокомісар із питань технологій Хенна Вірккунен заявила агентству Reuters у четвер, що з 2022 року Європа зіткнулася з низкою гібридних операцій, зокрема диверсіями на об’єктах критичної інфраструктури, проникненням безпілотників, кібератаками та втручанням у виборчі процеси.

"Ми постійно перебуваємо під ударом, — зазначила вона. — Мета цих операцій — дестабілізувати наші суспільства та посіяти недовіру серед громадян".

"Не завжди за різними гібридними операціями стоїть росія, — додала вона, — проте досить часто — саме вона".

Антоніна Туманова

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