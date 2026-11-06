Ряд европейских СМИ получили угрозы о минировании — есть ли в них «российский след»

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В пятницу редакции СМИ в Ирландии и Болгарии получили электронные письма с угрозами о минировании. Автор, назвавшийся "Михаилом Андроповым", взял на себя ответственность за волну ложных сообщений, которые привели к сбоям в пассажирских авиаперевозках по всей Европе, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Сообщения, отправленные болгарскому телеканалу Nova TV и ирландскому общественному вещателю RTE (который из-за этого эвакуировал персонал и приостановил вещание), имели заголовок "Послание Западу". В них угрозы описывались как прелюдия к серии нападений на транспортную инфраструктуру в Европе. Британская телекомпания Sky также сообщила о получении угрозы, касающейся безопасности.

Агентству Reuters не удалось установить личность отправителя, происхождение электронных писем или подтвердить, поступали ли они из того же источника, что и угрозы, которые с вторника касались десятков авиарейсов.

Эти события усилили обеспокоенность европейских чиновников: они предполагают, что эти ложные сообщения являются частью кампании "гибридных" диверсий — в чем многие обвиняют россию, — направленной против стран, оказывающих помощь Украине. москва отрицает свою причастность.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Европа, по всей видимости, столкнулась с "гибридной агрессией и формой психологической войны".

Никаких взрывных устройств обнаружено не было; все самолеты, в том числе те, в отношении которых в пятницу поступали угрозы, успешно приземлились.

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Инциденты с авиарейсами

В четверг эксперты по безопасности высказали мнение, что целью угроз может быть наказание европейских государств, предоставляющих оружие или финансирование Украине в ее борьбе против полномасштабного вторжения, начатого росcией в 2022 году. Вместе с тем не исключено, что злоумышленники могут намеренно сбивать следствие с пути, имитировать действия других или действовать по личным мотивам.

Во вторник из-за подобных инцидентов было нарушено расписание около шести рейсов, а в четверг — более двадцати четырех. Некоторые самолеты были вынуждены совершить незапланированные посадки, а другим пришлось следовать к месту назначения в сопровождении истребителей.

В пятницу источник в администрации одного из итальянских аэропортов сообщил, что рейс авиакомпании Wizz Air из Праги в Рим был перенаправлен в Венецию. Однако, несмотря на более десятка ложных сообщений о минировании, в целом число прямых помех авиасообщению оказалось значительно меньше. Тем не менее венгерские истребители сопровождали пассажирские самолеты, следовавшие из Брюсселя в Софию, а также из Праги в Бухарест и на Кипр, когда те пролетали через воздушное пространство Венгрии. Министр обороны Ромулус Русин-Сенди сообщил, что НАТО распорядилось организовать воздушное патрулирование в этом регионе; это первое свидетельство того, что западный оборонный альянс вмешался в ситуацию.

Хотя ни одна страна прямо не указала, кто несет ответственность за эти угрозы, они стали частью волны диверсий и нападений на объекты по всей Европе — от немецких электрических подстанций до оборонных предприятий в странах Балтии, а также холодильного оборудования в супермаркетах во Франции и других странах. Германия прямо обвинила Россию в атаке беспилотников на аэропорт Лейпцига.

"Российский след"

Многие европейские чиновники обвиняют россию в проведении кампании "гибридных" действий (или действий в "серой зоне"). Такие операции, как правило, дешевы в осуществлении, их легко отрицать, и, по расчетам организаторов, они не должны спровоцировать вооруженный ответ.

Еврокомиссар по вопросам технологий Хенна Вирккунен заявила агентству Reuters в четверг, что с 2022 года Европа столкнулась с рядом гибридных операций, включая диверсии на объектах критической инфраструктуры, проникновение беспилотников, кибератаки и вмешательство в избирательные процессы.

"Мы постоянно подвергаемся атакам, — отметила она. — Цель этих операций — дестабилизировать наши общества и посеять недоверие среди граждан".

"Не всегда за различными гибридными операциями стоит росcия, — добавила она, — однако довольно часто — именно она".