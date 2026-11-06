Европейские авиарейсы вновь столкнулись с волной угроз взрывом - каких коснулось

Европейское воздушное пространство находится в состоянии повышенной готовности после волны угроз взрывами на этой неделе. И уже 6 ноября известно, что сегодня было сорвано как минимум 17 рейсов. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Guardian.

Дания

Полиция Копенгагена утром 6 ноября присутствовала в аэропорту города после "угроз, направленных против воздушного движения".

Позднее полиция Копенгагена сообщила о завершении проверки в аэропорту столицы Дании и указала, что "опасности для пассажиров нет".

Вчера в аэропорту Копенгагена были обысканы два неидентифицированных самолета в рамках более масштабных перебоев в работе аэропортов по всей Европе.

Чехия

Пражская полиция сообщила 6 ноября, что также реагировала на угрозы против "ряда самолетов, прибывающих в аэропорт Праги и вылетающих из него".

Позднее аэропорт Праги подтвердил Guardian, что сегодня из-за угроз взрывов пострадали девять рейсов.

"Полиция приняла необходимые меры безопасности в ответ. Работа аэропорта Праги остается без изменений", – сказал представитель.

Издание указывает, что рейс AJet из Стамбула в итоге перенаправили в Вену после нескольких кругов над Прагой, хотя нет никаких предположений, что на него повлияли сегодняшние утренние угрозы.

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Италия и Португалия

Тем временем, пишет издание, паника вынудила перенаправить рейс Прага–Рим в Венецию.

"Рейс WizzAir из Праги в Рим был перенаправлен в Венецию после угрозы взрыва", сообщает итальянское информационное агентство Ansa. Рейс номер W46136 развернулся возле Феррары и выполнил разворот, чтобы безопасно приземлиться в Венеции.

Рейс Ryanair из Рима в Лиссабон, номер рейса FR8196, также стал целью угрозы взрыва, сообщают португальские СМИ.

"Власти принимают меры для оценки и подтверждения достоверности угрозы", – сообщает CNN Portugal.

Итальянское информационное агентство Ansa сообщило, что уведомление о безопасности было получено полицией через "телефонный звонок от сотрудника правоохранительных органов".

Сообщение в отношении Лиссабона оказалось ложным, подтвердила AFP португальская полиция.

Португальский общественный вещатель RTP сообщил дополнительные подробности из заявления полиции, отметив, что угроза касалась как рейса FR8196, следовавшего туда, так и обратного рейса из Лиссабона в Рим, FR8197.

Сейчас власти попытаются определить "происхождение и обстоятельства угрозы", сообщает RTP.

Франция

Об угрозах взрыва в отношении четырех новых самолетов, пролетавших над Францией, сообщила канцелярия премьер-министра страны.

Все самолеты благополучно приземлились, а саперные подразделения проводили проверки; начато расследование, чтобы установить происхождение угроз, затрагивающих всю Европу, говорится в сообщении канцелярии, передает Reuters.

Румыния

Рейс Прага–Бухарест также проверяли после ложной тревоги. Речь идет о рейсе румынской авиакомпании Tarom из Праги в Бухарест.

Самолет с номером рейса ROT226M перед безопасной посадкой в Бухаресте передал код 7700 – общая аварийная ситуация. Позднее было подтверждено, что угроза не подтвердилась.

Румынские СМИ со ссылкой на представителей аэропорта и разведки сообщили, что инцидент связан с недавней волной угроз взрыва против гражданской авиации в Европе.

Болгария

Два самолета безопасно приземлились после предупреждений по пути в Софию.

Представитель министерства транспорта Болгарии сообщил AFP, что в пятницу, 6 ноября, также поступили предупреждения в отношении двух рейсов в Софию, и оба рейса, прибывшие из лондонского аэропорта Станстед в Великобритании и из Брюсселя, безопасно приземлились.

Судя по табло прилетов аэропорта, это W64328 из Брюсселя и FR1730 из лондонского Станстеда, указывает издание.

Венгрия

Венгрия поднимала истребители для наблюдения за тремя гражданскими рейсами.

Венгерские истребители трижды поднимались сегодня утром для сопровождения гражданских рейсов в воздушном пространстве Венгрии после сообщений об угрозах взрыва, сообщил в Facebook министр обороны Ромулуш Рузин-Сенди.

Он сказал, что первое уведомление поступило в ответ на угрозу в отношении рейса WizzAir из Брюсселя в Софию (W64328), а ещё два — для рейсов из Праги на Кипр и в Бухарест (последний — авиакомпании Tarom).

Судя по табло вылетов в Праге, рейсом на Кипр будет W64600 Wizz Air в Ларнаку.

Нидерланды

Нидерландская военная полиция подтвердила, что проверила рейс KLM в Амстердам, которому поступила угроза взрыва, и подтвердила отсутствие взрывчатки на борту.

В заявлении не указан точный номер рейса, но известно, что рейс из Праги в Нидерланды был одним из девяти, в отношении которых в Чешской Республике поступила угроза взрыва, а местные нидерландские СМИ идентифицировали его как KL1350 из Праги.

Дополнение

По итогам предыдущего дня утром 6 ноября сообщалось, что авиакомпании и аэропорты по всей Европе находятся в состоянии повышенной готовности после волны ложных угроз взрыва, направленных на коммерческие рейсы на этой неделе, в результате чего по меньшей мере 35 самолётов были обысканы или перенаправлены.